Samadhi Zendejas cuenta lo que hace cuando le dejan comentarios ofensivos en sus publicaciones

La actriz Samadhi Zendejas se encuentra envuelta en medio de un escándalo por supuestamente ser la manzana de la discordia entre la situación que viene atravesando William Levy y Elizabeth Gutiérrez, tras ella haber confirmado que ya no se encuentran juntos como pareja.

Desde entonces, los usuarios de las diversas redes sociales se han dirigido a sus perfiles oficiales a dejarle comentarios negativos y otros no tanto. Sin embargo, algunos creen que ella tiene un vínculo más allá de lo laboral con el actor de raíces cubanas, pues los rumores incrementaron desde el pasado fin de semana cuando ella subió un video en un carro y estaba con él.

Zendejas compartió un video en TikTok donde muestra sus días, al tiempo que estaba acompañada de su hermano y fueron a comer, mientras esperaban ella se tomó el tiempo de revisar el tipo de opiniones que le dejaban en una publicación y dijo lo siguiente:

“Voy a bloquear a esa persona. A mí me gusta bloquear cuando me escriben algo grueso”.

Samadhi demostró una vez más su profesionalismo y su madurez al afrontar la situación. La actriz se mostró serena y segura de sí misma, dejando claro que su prioridad es su carrera y que no se dejará llevar por rumores y especulaciones.

Samadhi Zendejas ha preferido mostrar que es amante de las rutinas de ejercicios físicos y no dar contenido para que hablen. Crédito: Mezcalent

La mexicana de 29 años hasta la fecha ha mantenido que se trata simplemente de una amistad y una relación profesional. La actriz ha asegurado que se lleva muy bien con Levy, pero que no hay nada más que compañerismo. Además, explicó que ambos se divierten mucho en el set de grabación y que es normal que compartan momentos de risas y alegría.

Internautas opinan del video de Samadhi Zendejas

“¿Quién más vino por el chisme?”, “Samadhi, ¿qué hiciste?, uno no es feliz bajo el dolor de otra persona. Tan linda que eres”, “¿Irina eres tú?”, “Elizabeth, mucha mujer”, “Ay por Dios, ella es hermosa, ella no ha destruido nada”, “No dejes que los malos resentimientos te afecten”, “Elizabeth, no hay comparación”, “Elizabeth definitivamente es un mujerón, amable e inteligente”. “Lo que mal empieza, mal acaba”, fueron algunas de las reacciones registradas en la publicación.

