Entrenador de Crawford afirma que el Canelo Álvarez no tiene la inteligencia de Terence

El entrenador del reconocido boxeador estadounidense Terence Crawford, Brian McIntyre, aseguró que su peleador no tendría ningún problema de enfrentar al mexicano y campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez; al contrario aseguró que él podría vencerlo con total facilidad debido a que es mucho más inteligente que el tapatío.

Estas declaraciones las realizó el especialista en boxeo durante una entrevista ofrecida para FightHub, donde detalló que el campeón unificado welter ha mostrado en reiteradas oportunidades su deseo de poder enfrentar al Canelo Álvarez y a ‘Bomac’ McIntyre para probar suerte en unas categorías diferentes; asimismo se mostró confiado de poder quedarse con los cinturones del mexicano al sentir que tienen toda la ventaja contra él en el ring.

“Los verdaderos fanáticos del boxeo saben que Bud puede vencer a Canelo. Puede que (Canelo) sea más grande, pero no tiene la altura, no tiene el alcance. Tiene un buen coeficiente intelectual de boxeo, pero no tiene la inteligencia de Terence”, expresó McIntyre en sus declaraciones.

El entrenador de Terence Crawford lamentó que el Canelo Álvarez haya rechazado cada una de las peticiones que han lanzado para poder lograr una negociación en la que ambos pugilistas puedan verse finalmente y poner cada uno de sus títulos como garantía para demostrar que son los mejores de cada una de sus divisiones.

Para finalizar, afirmó que este constante rechazo se debe a que el Canelo Álvarez demostró al mundo del boxeo que no tiene nada que ganar contra Crawford y todo qué perder al analizar que su rival subirá de las 147 libras a las 168 para poder tener un combate justo, por lo que afirmó que lo derrotaría con total facilidad.

“Bud le patea el trasero. Lo supera. (El peso) no importa. Bud ha estado peleando contra gente más grande toda su vida. Sabemos aguantar los golpes, sabemos cómo tomar tu poder, podemos quitártelo. ¿Cómo se le quita el poder a un pegador? Timing”, concluyó McIntyre en sus palabras.

Lo único cierto hasta la fecha es que el campeón de los supermedianos se enfrentará el próximo 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas contra Jaime Munguía en un combate que representará el primer duelo contra otro mexicano del tapatío en los últimos años.

