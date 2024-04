Erika Buenfil cuenta cómo hace su hijo tras ser constantemente juzgado por su sexualidad

Erika Buenfil ha sido una madre ejemplar y ha inculcado en su hijo Nicolás los valores del respeto, la aceptación y la tolerancia. Ha sido un pilar fundamental en la vida de él y juntos han enfrentado las adversidades con valentía y amor. Además, el padre del joven jamás ha estado presente.

“Le vale gorro. Tiene una seguridad impresionante“, dijo la actriz de lo que piensa Nicolás sobre los constantes cuestionamientos sobre la sexualidad de su hijo.

Nicolás en diversas oportunidades ha explicado que siempre ha sido una persona abierta y honesta sobre su sexualidad y que no le importa lo que los demás piensen. Aseguró que su mamá siempre lo ha apoyado y ha sido su mayor defensora en todas las situaciones.

“Gracias a Dios, creció rodeado de un mundo lleno de mucha gente, de adultos y ha experimentado de todo, y tiene claro que es bueno, que es malo. Está aprendiendo, cometerá sus errores, pero es un chavo muy seguro”, agregó Erika a los medios de comunicación. Sin embargo, ella destacó lo siguiente: “Le vale y lo disfruta (las polémicas)”.

Nicolás, hijo de Erika Buenfil, no permite que lo que piensen los demás le terminen afectando. Crédito: Mezcalent

“Tengo una estupenda relación con Nicolás. De ser mamá e hijo, nos hemos vuelto muy unidos. Ya pasó la parte difícil de la adolescencia, en donde a los jóvenes no les caemos bien los papás, ni lo que les digas. Pero ahora estamos muy pegados, muy unidos; nos llevamos súper bien. Tenemos pláticas súper padres porque, aparte, ya conversa bien padre; ya lee, ve, decide, opina”, dijo.

La actriz de reconocidas telenovelas aprovechó para añadir que: “Platicamos. A veces, soy muy abierta y él me dice ‘no quiero saber eso’, (y le respondo) ‘pero yo sí'”.

“Lo de las drogas si lo hablamos, en eso tengo mucha cautela. También lo de la sexualidad, no tan abierto; pero seguramente, lo platica con sus amigos y tiene chat con los primos. Hay que hablar todo (incluyendo el uso de los preservativos), no hay que cegarse, hay que entender. Y sí, no quiero ser abuelita pronto”, mencionó frente a la prensa.

Sigue leyendo:

· Hijo de Erika Buenfil hace frente a los rumores y con una peluca puesta envía un mensaje

· Erika Buenfil defiende a su hijo tras constantes ataques y resalta la orientación sexual de él

· Erika Buenfil revela que su hijo ya conoció a su papá