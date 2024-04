Anuncian reboot de la franquicia “Scary Movie”; se estrenará en 2025

Luego del lanzamiento de “Scary Movie 5” en 2013, la última cinta de la saga iniciada en el año 2000, el género de parodia perdió a uno de sus principales protagonistas. Sin embargo, y gracias a lo revelado en la CinemaCon en Las Vegas, esto está por cambiar: “Scary Movie” regresa.

A través de un comunicado lanzado por el estudio Paramount Pictures, se reveló que la franquicia que parodió a un gran número de cintas de terror de la última década, como “Scream”, “I Know What You Did Last Summer”, “Saw”, “Signs”, entre otras, volverá a la pantalla grande por medio de un reboot, es decir, la saga tendrá un nuevo inicio.

Para ello, el mismo estudio reveló que será Neal H. Moritz, productor de exitosas franquicias como “Fast & Furious”, será el encargado de llevar a cabo el reinicio.

¿Cuándo se estrenará el reboot de “Scary Movie”?

De acuerdo con la información revelada, la nueva cinta comenzará a grabarse a partir del otoño de este año con la finalidad de estrenarse en algún punto del 2025. De igual manera, esta entrega se convertirá en la primera asociación entre Paramount y Miramax, estudio detrás de la saga de “Scary Movie”.

Hasta el momento, y luego de la noticia difundida, no se ha mencionado si parte del elenco original, como la actriz Anna Faris, Regina Hall o los hermanos Wayans, volverán a la nueva producción.

De igual manera, no han trascendido detalles sobre la nueva trama. Sin embargo, y tomando en cuenta lo visto en la anterior saga, se espera que el reboot “respete” lo hecho por su antecesora y parodie diversas cintas de terror de los últimos años.

El éxito y descenso de “Scary Movie”

Lanzada en el año 2000, “Scary Movie”, la primera película de la saga, se convirtió en un clásico instantáneo gracias a la forma irreverente y libre de burlarse de un gran número de cintas de terror de la época como “Scream”. De igual manera, la película se convirtió en una plataforma para el despegue de la carrera de diversos actores como la estadounidense Anna Faris.

No se ha revelado si Anna Faris volverá a la nueva cinta de “Scary Movie”. Crédito: Mezcalent

Tras el éxito de la primera entrega, la saga continuó con una segunda cinta, en la que los hermanos Wayans, responsables del éxito de la primera, dejaron ver su talento en este tipo de producciones. Sin embargo, a partir de la tercera parte, los actores y directores dejaron su lugar, ocasionando que la saga cayera en una especie de “bache” del que no pudo salir con sus posteriores entregas.

