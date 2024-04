Roberto Alvarado confiesa que “no quería” jugar para Chivas de Guadalajara:

El futbolista mexicano y mediocampista ofensivo de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Roberto ‘Piojo’ Alvarado, afirmó recientemente que nunca estuvo en sus planes jugar con el Rebaño Sagrado y se mostró bastante en desacuerdo con el traspaso que realizó la Máquina de Cruz Azul para enviarlo al Estadio Akron a hacer vida en dicha localía.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida con Miguel Ponche para su canal en la plataforma de YouTube, ‘Cascarita Rivals’, donde detalló que él no quería jugar para las Chivas Rayadas de Guadalajara debido a que se sentía bastante cómodo dentro de la institución cementera al llevar ya cuatro años viviendo en Ciudad de México.

“En un principio la verdad que no quería, ya tenía cuatro años (en la Ciudad de México), me había ido bien y así. Justo pasa que hablaron conmigo y me dijeron: ‘Te va a ir mejor allá, económicamente, un cambio te hace bien’; cuando me dicen eso es como que…”, expresó Alvarado en sus declaraciones.

“Sí, sí, entonces hablé con mi representante y me dijeron esto pues sí hay que acelerar para ir para allá (a Chivas); después lo platiqué con mi esposa y decidimos y dijimos pues cambio también nos vendría bien y al final pue se hizo lo de Chivas”, manifestó el ‘Piojo’ Alvarado al entender que había finalizado su ciclo dentro del equipo ubicado en la capital mexicana.

Para finalizar, el jugador también sostuvo que tiene grandes aspiraciones de poder alcanzar un contrato que le permita formar parte de un equipo en el viejo continente a sus 25 años y que para lograrlo ha venido trabajando bastante duro y así lograr grandes desempeños en todos los ámbitos deportivos.

“Es mi sueño ir a Europa, que no me la cuenten, quiero vivir esa experiencia. Me han dicho de propuestas en Europa, pero no sé si es 100 por ciento real. Te puedo decir que vino tal equipo, pero no sé si es real. Estoy seguro que en algún momento se puede dar, no pierdo la esperanza”, enfatizó el jugador del Rebaño Sagrado.

