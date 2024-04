Sebastián Cáceres resalta el buen momento del Club América de cara a la Liguilla

El futbolista de las Águilas del Club América, Sebastián Cáceres, resaltó el gram momento que está atravesando en el presente torneo Clausura 2024 de la Liga MX al ubicarse actualmente en los cuatro primeros lugares de la tabla de clasificación y con miras nuevamente a ser uno de los equipos a vencer para poder conquistar el título de campeón del balompié azteca.

En unas recientes declaraciones ofrecidas durante una conferencia de prensa el jugador destacó que siguen haciendo lo mejor posible por parte de cada miembro de la plantilla y del propio André Jardine para lograr mantener el ritmo de competencia y alcanzar así el bicampeonato de la Liga MX.

“Obsesión no, pero sí corresponde que una institución como América esté entre los cuatro primeros siempre, no hacerlo sería negativo. Siempre me ha tocado estar entre los cuatro primeros, es lo que refleja el club y su grandeza”, expresó Cáceres.

El Club América se enfrentará este fin de semana ate los Diablos Rojos de Toluca en el partido correspondiente a la Jornada 15 del campeonato, en un duelo donde ambos equipos saldrán con todo para poder definir quien se queda con el liderato del Clausura 2024 por los momentos y esto es algo que los azulcrema desean con todas sus fuerzas.

“Presión no, trabajamos todos los partidos para tratar de evitar que nos hagan goles y este no va a ser la excepción. Hemos trabajado como en todos los partidos. Ellos tienen una ofensiva muy buena, atacan con mucha gente y habrá que tomar medidas”, detalló.

“La verdad creo que nadie en el club piensa así. Tomamos con total seriedad cada partido en cada competición. Obviamente el hecho de ganar es importante para que se haga una costumbre. Tomamos con total seriedad las dos competiciones”, agregó Cáceres.

Para finalizar, el jugador habló sobre lo que representará enfrentarse contra Alexis Vega y a pesar de su gran momento en el campeonato aseguró que no tienen ninguna intención de realizarle un marcaje especial para que no marque goles.

“Alexis (Vega) es un buen jugador, lo sabemos todos. En Toluca recuperó su nivel, pero no vamos a tomar medidas especiales ante ningún rival. Hemos trabajado cada partido de determinada forma y un jugador no va a ganar el partido, es el equipo el que lo gana. No nos debemos enfocar en un jugador, sino en el funcionamiento del equipo”, concluyó el jugador.

