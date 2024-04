Bárbara Bermudo envía mensaje a sus seguidores: “Sentimos que a veces la vida no hace sentido”

Bárbara Bermudo ha sido una figura pública por muchos años, siendo reconocida por su trabajo en el mundo del entretenimiento y la comunicación. Sin embargo, en este momento de vulnerabilidad, se ha mostrado como una mujer fuerte y decidida a superar cualquier obstáculo que se le presente.

“Yo quiero preguntarte cuántas veces has llorado. ¿Muchas, verdad? Y quizás en silencio, en un lugar donde nadie te ve. Pero solo quiero decirte que Dios sí te ve. Y muchas veces obviamente pasamos por situaciones difíciles, vicisitudes, nos dan ganas de tirar la toalla, de rendirnos. Nos sentimos cansados, nos sentimos tristes y sentimos que a veces la vida no hace sentido, pero yo quiero recordarte hoy que lo que es imposible para el hombre, y para ti, para mí, es posible para Dios”, expresó en Instagram.

“Te digo por experiencia personal que no estás sola porque en los momentos que creo no tener la respuesta, ÉL me la da nunca antes, nunca después, pero siempre en el momento perfecto”, fue el conmovedor mensaje que acompañó el video subido en la aplicación.

“Quizás has pasado por mucho y te has preguntado: ¿Será que Dios se olvidó de mí?, así que no te rindas, este mensaje es para ti”, añadió.

Fans agradecen a Bárbara Bermudo

Los mensajes de apoyo y admiración hacia Bermudo en las redes sociales son una muestra de la unidad y solidaridad que puede surgir en momentos difíciles. Su valentía al hablar sobre su experiencia ha resonado con muchas personas que han enfrentado situaciones similares, y su ejemplo les ha dado fuerzas para seguir adelante.

“¡Qué mensaje tan lindo”, “Me sale este video hoy que acabo de llorar, extraño a mi hijo que partió al cielo”, “Gracias, mi Bárbara! Qué bien me ha venido tu mensaje. Te abrazo inmenso”, “Necesitaba esas palabras estoy pasando por mucho dolor en mi cuerpo y no dan con lo que tengo”, “Exactamente cuando escuché ese mensaje estaba llorando, a veces ponemos un mensajes en la redes y ni nos imaginamos como puedes impactar alguien”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

