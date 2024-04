Confirman revancha de Amanda Serrano ante Katie Taylor el próximo 20 de julio

La espera para los amantes del boxeo femenino terminó luego que este martes se anunciara la esperada revancha entre la puertorriqueña Amanda Serrano y la irlandesa Katie Taylor, que se disputará el próximo 20 de julio en el AT&T Stadium perteneciente a los Dallas Cowboys de la NFL, con capacidad para 80,000 espectadores.

Como parte de una nueva alianza entre la promotora de Serrano (46-2-1, 30 KO), Most Valuable Promotions (MVP) y el gigante del streaming Netflix, tanto la boricua como Taylor (23-1, 6 KO) formarán parte de la cartelera del combate que enfrentará al YouTuber Jake Paul ante la leyenda del peso pesado Mike Tyson, que regresará al ring a sus 58 años.

La pelea entre ambas pugilistas será transmitido en vivo y directo por Netflix, siendo este el primer evento deportivo que organizan, con el que quieren darle promoción al nuevo contenido que esperan brindar a sus usuarios y que en principio se especializará en boxeo.

La revancha se disputará en el peso superligero, lo que obligará a Serrano a saltar tres categorías para enfrentar a Taylor que habitualmente hace vida en ese espacio. También se espera que el duelo cuente con 10 asaltos de dos minutos cada uno.

Sobre el anuncio, la primera que se mostró feliz fue Taylor, que describió al primer combate como “épico” y que pudo cumplir con todas las expectativas que tenían los fanáticos.

“Esta es la revancha que el mundo quería ver y estoy encantada de que finalmente esté sucediendo”, dijo Katie Taylor . “La primera pelea en Nueva York fue obviamente una ocasión épica y estuvo a la altura de las expectativas, y yo estoy segura de que la revancha no será diferente”.

Katie Taylor posa con sus cinturones unificados luego que venciera por decisión de los jueces a Amanda Serrano. FOTO: AP / Frank Franklin II.

Por su parte Serrano dijo que ve como un “sueño” la oportunidad de reeditar la pelea ante Taylor y que con él quiere mostrarle al mundo de qué está hecho el boxeo femenino, especialmente por la visibilidad que dará una plataforma como Netflix.

“Prometí a mis fanáticos que verían esta revancha después de que hicimos historia en MSG y se siente como un sueño hecho realidad saber que Katie y yo finalmente lo haremos realidad en el escenario más grande posible, para mostrarle al mundo lo que es el boxeo femenino de élite”, dijo Amanda Serrano.

Por último, recordó lo que fue la primera pelea entre ellas y cómo parecía que se llevaba el triunfo pero la decisión de los jueces sentenciaron la segunda derrota de su carrera, antes de referirse a sus aficionados y sentirse a gusto con que gracias a ella muchas mujeres ahora tengan la oportunidad de decir presente en el boxeo.

Amanda Serrano se proclamó ganadora del primer duelo ante Katie Taylor pero los jueces no la acompañaron en sentencia. FOTO: AP / Frank Franklin II.

“Creo que gané nuestra primera pelea, pero no obtuve la decisión, así que esta vez no se lo dejo a los jueces (…) Y a todas las jóvenes y mujeres que miran, quiero que sepan que todo es posible. Sigue soñando, sigue trabajando duro y nunca dejes que nadie te diga lo contrario. Me tomó 15 años de sangre, sudor y lágrimas llegar aquí, pero valió la pena porque estoy viviendo mis sueños”, cerró.

La confirmación de la revancha entre Taylor y Serrano llega luego de que la hispana venciera en campeonato unificado a la retadora Danila Ramos el pasado octubre, que tuvo un carácter histórico al ser el primer combate entre mujeres que se disputó a 12 asaltos y a tres minutos en cada una de las rondas.

Sigue leyendo: