Presidente del CMB criticó decisión de Amanda Serrano de renunciar a su título mundial

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Suleimán, criticó públicamente este martes la decisión de la múltiple campeona mundial Amanda Serrano que renunció a su título de la CMB al no estar de acuerdo con la duración del tiempo de duración de los combates en el boxeo femenino.

A través de una entrevista para el diario puertorriqueño El Nuevo Día, Suleimán quiso despejar los rumores que lo acusaban de sexista por no ceder a la decisión que las peleas de mujeres tengan una duración de 12 rounds con una duración de tres minutos cada uno.

“Es muy lamentable que por redes sociales se tome una decisión así, pero la aceptamos. Ya recibí un mensaje de teléfono de su manejador (Nakisa Bidarian) confirmando que sí deja el título”, dijo el mandatario principal.

Sin embargo Suleimán indicó que la noticia de la renuncia de Serrano era completamente nueva porque este lunes el mánager de Serrano, Jordan Maldonado, había hablado con él y no le mencionó nada.

“El señor Jordan Maldonado (entrenador y mánager de Serrano) me mandó un email ayer (lunes) pero no decía que dejaba el título. Después, Amanda hizo la publicación (en redes) y Nakisa lo confirmó con un mensaje, eso ya es oficial”, añadió.

La polémica por el cinturón peso pluma al que renunció Serrano aumentó luego del histórico combate entre Serrano y Danila Ramos del pasado 27 de octubre, donde ambas pelearon los 12 rounds para promover la igualdad en el boxeo.

Sin embargo, ese combate no dio cinturón alguno porque Suleimán y el organismo no avalaron las condiciones de la pelea.

De hecho, la renuncia del título corresponde a la victoria de Serrano del 25 de marzo de 2021 cuando batió por KO a la argentina Daniela Romina Bermúdez.

Amanda Serrano posa con los múltiples títulos que la acreditan como campeona mundial por los distintos rectores del boxeo. FOTO: Al Bello/Getty Images.

“Esto está totalmente fuera del reglamento del Consejo Mundial y de la política que hemos llevado durante 50 años, 60 años de proteger al peleador. Nunca vamos a sacrificar la salud de los peleadores por algo popular o por algo que alguien desee sin tener pruebas de que sea algo que no pone en riesgo la integridad física”, dijo Suleimán sobre el intento de Serrano de igualar las condiciones de peleas de hombres y mujeres.

También el presidente se defendió de los comentarios de aquellos que lo han catalogado como sexista por no cumplir con las demandas de la puertorriqueña.

“El error está en que esto no es sexista. Esto no es inclusión y esto no es de género o de igualdad. Porque si fuera igualdad nosotros le cobraríamos a las mujeres cuotas de sanción. El Consejo Mundial de Boxeo no le cobra un centavo a la mujer en apoyo al desarrollo del boxeo de mujeres”, añadió.

Por último Suleimán le envió mucha suerte a Amanda Serrano pero indicó que en un futuro próximo no se contemplan cambios en el boxeo femenino.

Amanda Serrano anunció su renuncia a través de una publicación en redes sociales donde acusó al CMB de no evolucionar por el deporte.

“El CMB se ha negado a evolucionar el deporte hacia la igualdad. Así que renuncio a su título. ¡Gracias a los órganos sancionadores que han evolucionado por la igualdad!”, dijo.

