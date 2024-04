La Casa de los Famosos 4: critican la celebración de Lupillo y sus fans lo defienden

Muchos dicen que Lupillo Rivera no debería haber celebrado así la eliminación de Ariadna Gutiérrez, por el supuesto amor que sentía por ella, mientras que sus fans dicen que cómo no iba a celebrar así después de haber sido señalado por ella y por sus ex compañeros como un maltratador y un manipulador