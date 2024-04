Ana Brenda Contreras habla de su luna de miel y dice si está lista para quedar embarazada

Ana Brenda Contreras está disfrutando al máximo de esta etapa de recién casada y quiere disfrutarla al máximo antes de dar el siguiente paso de formar una familia. La actriz se muestra emocionada ante la idea de ser madre en un futuro, pero prefiere dejar que las cosas sucedan de forma natural y en el momento adecuado. Además, quiere enfocarse en su carrera profesional y seguir creciendo como actriz antes de dar ese paso tan importante en su vida personal.

“No lo sé, si se da, ojalá. Definitivamente, es algo sobre lo que he sido abierta, que claro que me ilusiona, pero a veces por algún motivo u otro no se da, esperemos que sí“, dijo sobre la maternidad la empresaria mexicana a ‘Sale el Sol’.

Sin duda, Ana Brenda está atravesando una etapa muy especial en su vida y está dispuesta a disfrutarla al máximo, sin prisas y sin presiones. Está claro que la mexicana está enfocada en el presente y confía en que el futuro le deparará hermosas sorpresas y nuevas experiencias, tanto a nivel personal como profesional.

A finales de enero de 2024 fue cuando decidió ir por un nuevo rumbo tras dar el “si acepto”. A su vez, la pareja de recién casados no perdió la oportunidad de tomar su maletas para celebrar por todo lo alto: “La luna de miel es para eso, para derramar miel, para estar disfrutando de esta etapa bien padre, que ojalá dure mucho. Nos fuimos a África, era algo que estaba en la lista de deseos de los dos, de que teníamos que conocer, lo queríamos hacer juntos“, dijo durante la entrevista.

Contreras está viviendo una etapa plena y emocionante, disfrutando de su matrimonio, explorando nuevas oportunidades en su carrera y siendo una voz activa en causas sociales importantes. Sin duda, el futuro se presenta brillante para esta talentosa actriz.

“Yo creo que cada quien sabrá, cada quien tiene sus historias, cada quien toma sus decisiones, y tampoco el casarte asegura la felicidad, como tampoco estar solo significa que seas una persona que esté sola, que se sienta sola. Yo creo que hay que buscarla todos los días y pues nos arriesgamos, y eso creo que es super aplaudible de los dos”, agregó al mencionado programa de televisión.

Sigue leyendo:

· Ana Brenda habla tras el reclamo de Sebastián Rulli y Angelique Boyer por no invitarlos a su boda

· FOTOS: Así fue la boda de Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem

· Ana Brenda Contreras junto a su prometido enternecen con la celebración previa a la boda