Ariadna Gutiérrez habla de Lupillo Rivera y Rodrigo Romeh tras salir de ‘La Casa de los Famosos’

Ariadna Gutiérrez habló sobre su experiencia en ‘La Casa de los Famosos 4′ y admitió que fue muy intensa y emocionante. Agradeció a sus compañeros del reality show por el apoyo y la amistad que le brindaron durante su estadía. Además, dio detalles de los momentos más apasionantes donde se vio vinculada con Rodrigo Romeh y Lupillo Rivera.

“Con un alivio muy grande en mi corazón. Realmente no la estaba pasando bien en las últimas semanas en ‘La casa’, pero sobre todo la última semana, así que en este momento me siento tranquila, me siento muy aliviada, me siento feliz”, dijo sobre la forma en la que se sintió recientemente tras un encuentro con Jimena Gállego.

Sobre sus emociones hacia el hermano de la cantante Jenni Rivera, mencionó que: “Por Lupillo siento un cariño muy grande, por eso duele tanto lo que está sucediendo. Duele tanto la traición, duele tanto las palabras que nos hemos dicho”.

Sin embargo, la modelo profesional no pudo evitar contar: “Lupillo sabe desde mucho tiempo atrás los sentimientos que tenía Romeh por mí y cuando Lupillo empieza a tener atenciones conmigo, detalles, él nunca le pide permiso a Romeh”.

La colombiana se mostró positiva y agradecida por la oportunidad de participar en ‘La Casa de los Famosos’, y demostró una vez más su carácter fuerte y su determinación para superar cualquier obstáculo que se le presente en el camino. Sin duda, esta experiencia le dejó grandes aprendizajes y le permitió mostrar su verdadera personalidad ante el público.

¿Qué dijo Ariadna Gutiérrez de Rodrigo Romeh?

“Romeh es uno de los mejores hombres, mejores seres humanos que yo he conocido en mi vida. Tiene un corazón de oro, es una persona que se nota que ha sufrido mucho en su vida. Es un ser demasiado maravilloso y por eso al ver yo la injusticia que estaba pasando con Lupillo, yo decido no darle la espalda a él. Las intenciones de Romeh siempre han sido puras. Creo que ‘enamorarse’ es una palabra muy fuerte, pero sí siento mucho amor por él porque él siempre estuvo a mi lado, me mantuvo calmada, me daba los mejores consejos, siempre estuvo ahí recibiéndome. Cada vez que me caía, me levantaba”, expresó frente a las cámaras de Telemundo.

Sigue leyendo:

· La Casa de los Famosos 4: critican la celebración de Lupillo y sus fans lo defienden

· La Casa de los Famosos 4: La Divaza apoya a Ariadna Gutiérrez tras ser la 12ava eliminada

· Ariadna Gutiérrez eliminada de ‘La Casa de los Famosos 4’: las tres posibles razones detrás de esta salida