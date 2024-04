El mensaje de Sofía Vergara para confirma su romance con Justin Saliman

La actriz Sofía Vergara, quien recientemente se divorció de Joe Manganiello, ya tiene nuevo galán y lo presumió orgullosa en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la colombiana, de 51 años, publicó una historia con Justin Saliman, un médico cirujano, quien posó junto a las piernas de la también modelo.

“¡Si alguna vez te sometes a una cirugía mayor de rodilla, asegúrate de conseguir un médico atractivo que duerma contigo esa noche! Te amo, Dr. @jdsaliman”, escribió Vergara en la instantánea.

#Sofia Vergara sorprende al hacer oficial su romance con Justin Salman y revelar su reciente cirugía de rodilla. 💖 Desliza para ver el dulce mensaje de agradecimiento que compartió con su amor y con el cirujano. #AmorYRecuperación" pic.twitter.com/xJlDelMyso — Siéntese Quien Pueda (@SQPshow) April 15, 2024

La estrella de la serie ‘Griselda’, de Netflix, finalmente confirmó los rumores de romance con el médico, pues desde finales de 2023 ya se hablaba de que había más que una buena amistad entre ellos, de acuerdo con el medio Us Magazine.

No se sabe por cuánto tiempo han mantenido su romance, sin embargo, Vergara aprovechó la publicación para compartir el apoyo que ha brindado Saliman después de que la operó de la rodilla durante el pasado fin de semana.

El divorcio entre Sofía y su ex, Joe Manganiello, se hizo muy mediático principalmente por el motivo de separación y después porque el actor aparentemente superó rápidamente a la colombiana y empezó una relación con Caitlin O’Connor.

Sofía Vergara se sincera sobre su divorció con Joe Manganiello

A principios de este año, en una entrevista con ‘El País’, Sofía Vergara habló sobre su vida personal y su divorcio con Joe Manganiello.

“Soy una mujer recién divorciada. Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé”, comenzó diciendo durante la conversación.

Vergara explicó que, aunque intentaron hacer funcionar su matrimonio, finalmente se dieron cuenta de que estaban viviendo vidas separadas y que ya no estaban en la misma sintonía. A pesar de su amor mutuo, la falta de tiempo para conectarse y compartir momentos hizo que tomaran la difícil decisión de separarse.

La colombiana explicó que Joe tenía el deseo de convertirse en padre y ella no tenía la misma visión que él, hecho que los llevó a tomar caminos distintos: “Eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, y estoy lista para ser abuela, no madre”, aseguró.

