Famosa productora se arrepiente de calificar a Sydney Sweeney como una actriz que “no es bonita y que no puede actuar”

El gran momento que vive la actriz estadounidense Sydney Sweeney no evitó que se convirtiera en blanco de críticas y señalamientos por parte de la productora Carol Baum, quien no dudó en llamar a la intérprete de “Euphoria” como alguien que “no puede actuar”.

De acuerdo con el medio Daily Mail, Baum, responsable de grandes éxitos como “Buffy the Vampire Slayer”, “Father of the Bride”, entre otros, decidió mirar la última cinta de la artista, “Anyone But You”, durante un viaje en avión, debido a que “todo el mundo hablaba de ella”.

Sin embargo, y según lo revelado por el medio, Baum exteriorizó su rechazo, primeramente, por la cinta así como por la actuación y presencia de Sweeney.

Explíquenme a esta chica. No es bonita, no puede actuar. ¿Por qué es tan buena? Carol Baum – Productora

Carol Baum se arrepiente del ataque a Sydney Sweeney

Luego de la viralización de las palabras de Baum, a través de redes sociales, un gran número de seguidores de la estadounidense arremetieron contra la productora con diversos comentarios y mensajes que recriminaban su actitud.

Aunado a lo anterior, el representante de la intérprete de “Madame Web”, respondió a los comentarios de Baum, a través de un comunicado al New York Post, calificando de vergonzosas las palabras de la productora, además de lamentar que una mujer en su posición se expresara de una colega mujer de esa manera.

Tras esta serie de respuestas, la misma Carol Baum, por medio de una entrevista concedida al medio especializado TMZ, lanzó un mensaje en donde admitió su remordimiento y culpa por haber llamado a Sweeney de la manera en que lo hizo.

De igual manera, mencionó que no es su “estilo” expresarse de esa manera de otras actrices o actores. Hasta el momento, y luego de la serie de declaraciones, tanto a favor como en contra, la actriz estadounidense no se ha pronunciado al respecto.

Sydney Sweeney continua su ascenso

Previo a su participación en la cinta “Anyone But You”, Sydney Sweeney logró gran notoriedad y reconocimiento gracias a su actuación en la serie “Euphoria”. Posterior a este rol, la actriz nominada al Emmy por Mejor Actriz de Reparto en serie dramática, comenzó su ascenso en Hollywood a través de diversas cintas como “Madame Web” e “Inmaculate” en 2024.

Sydney Sweeney ha estrenado dos cintas en lo que va del 2024. Crédito: Cuenta oficial de X de Sydney Sweeney | Cortesía

De igual manera, y gracias a su creciente éxito, la actriz formó parte de la famosa serie “The White Lotus” en 2021. Por todo lo anterior, se espera que la artista estadounidense sea anunciada en otros grandes proyectos venideros.

