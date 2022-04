Sydney Sweeney tiene los mejores pechos de Hollywood, eso le dijeron sus abuelos al ver sus desnudos en ‘Euphoria’

Lo normal es que los actores y actrices quieran compartir con sus seres queridos el momento de éxito en el que sienten que por fin han triunfado en su carrera profesional, aunque en ocasiones hacen una excepción si el proyecto en cuestión incluye escenas suyas subidas de tono.

Ese no fue el caso de la actriz Sydney Sweeney, que no tuvo ningún reparo en llevar a gran parte de su familia al estreno de la segunda temporada de ‘Euphoria’ aun sabiendo que ella aparece desnuda en varias ocasiones a lo largo de los ocho episodios.

“La verdad es que no pensé en ello. Los invité a todos, a mis abuelos, a mis tíos… Les dije: ‘¡Es un estreno en Hollywood! Tienen que venir’. Estábamos sentados en fila, uno al lado del otro, delante de una pantalla gigantesca. Yo estaba en el suelo. Ni siquiera se me pasó por la cabeza, estaba muy emocionada”, explicó durante su aparición reciente en el programa de Ellen DeGeneres, quien intervino rápidamente para preguntarle a Sweeney cómo respondieron sus abuelos a sus escenas de desnudos en el programa, a lo que ella respondió: “Dijeron que tengo las mejores tetas de Hollywood”.

La abuela de la actriz, que estaba entre el público viendo la entrevista de su famosa nieta, confirmó sus palabras haciendo un gesto con el pulgar hacia arriba para dejar claro que no estaba exagerando lo más mínimo.

Aunque los abuelos de la intérprete de Cassie en la serie de HBO aparentemente no se inmutaron por sus escenas, su padre quedó “marcado” después de ver el estreno. La actriz habló sobre el incidente durante una entrevista con The Telegraph este año y reveló que su padre no ha visto el programa desde entonces.

“Así que mi papá está un poco asustado, porque por alguna razón olvidé decirle de qué se trataba ‘Euphoria’”, admitió. “Salió la primera temporada, ¡y se sentó a verla con sus padres, mis abuelos! Y la primera escena es… bueno… creo que llegó al punto en que me tiraron de golpe en la cama y se negó a volver a verla”, confesó.

La segunda temporada de ‘Euphoria’ finalizó el pasado febrero y a raíz del gran aumento en la audiencia HBO Max confirmó que la tercera entrega está sucediendo.

“No podríamos sentirnos más honrados de trabajar con este equipo talentoso y tremendamente talentoso o más emocionados de continuar nuestro viaje con ellos en la tercera temporada”, dijo en un comunicado Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de Programación de HBO.

Sigue leyendo: Sydney Sweeney, Cassie en “Euphoria”, creció en una humilde casa sin internet

– Para Sydney Sweeney, estrella de “Euphoria”, su nuevo hogar es el castillo de Blancanieves

– Chloe Cherry desarrolló un trastorno alimenticio por trabajar en la industria porno

– Zendaya califica de ‘hermoso’ el final de la segunda temporada de ‘Euphoria’