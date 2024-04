Patrick Mahomes pone los pies sobre la tierra: “No estoy ni cerca de ser el GOAT”

Sin duda el mejor quarterback de la actualidad en la NFL es Patrick Mahomes. El joven jugador ya tiene tres Super Bowl en su vitrina con los Kansas City Chiefs, ganando el premio MVP en cada uno de ellos.

Apenas a sus 28 años y con muchas temporadas por delante, Mahomes ya es comparado como uno de los mejores quarterback de la historia de la liga a la altura de Tom Brady entre otros. Sin embargo, el oriundo de Texas mantiene la humildad y sabe que le falta mucho por recorrer para llegar a la historia del fútbol americano.

Recientemente el talentoso quarterback fue elegido entre las 100 personas más influyentes de la revista Time. Y en una entrevista para la misma, pues también apareció en la portada, Mahomes comentó sobre su percepción del GOAT y afirmó que “no estoy ni cerca de ser el GOAT“.

Mahomes con su tercer premio MVP del Super Bowl. Crédito: ETIENNE LAURENT | EFE

Y es que Mahomes tiene claro que para ser el GOAT le falta mucho camino por andar. Además puso los pies sobre la tierra y dio el mérito necesario a grandes quarterbacks históricos como Tom Brady, Peyton Manning y Aaron Rodgers.

“Tienes que construir una carrera consistente. Eso se ve en cualquier deporte. He tenido una gran carrera. Creo que he hecho un gran trabajo hasta ahora. Pero es difícil quitarle importancia a lo que Tom (Brady) hizo durante tanto tiempo, lo que hicieron Peyton Manning o Aaron Rodgers“, sentenció.

Mahomes y una posible subida al montículo

Durante la entrevista para la revista TIME Mahomes comentó sobre sus inicios y es que el que ahora es el mejor quarterback de la NFL en su niñez estuvo en otro deporte. Pues al igual que su padre, fue lanzador de béisbol.

Mahomes sigue manteniendo esa pasión por el béisbol y es fanático de los Texas Rangers, equipo de su estado natal, además también es copropietario de los Kansas City Royals. Equipo de la misma ciudad que los Chiefs.

Y aunque no pretende dejar el fútbol americano para pasar al béisbol, afirmó que para quitarse las ganas podría en algún momento subir al montículo con los Royals en algún Spring Training.

“Tal vez pueda ir a un entrenamiento de primavera, no me opongo a eso. Haré que los Chiefs lo aprueben y todo eso. Pero tal vez uno de estos años salga y vea lo que obtuve. A ver si todavía puedo batear la pelota o el lanzamiento o lo que sea. Quizás no en los juegos, pero al menos puedo practicar con ellos”, comentó Mahomes.

