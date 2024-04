‘Cállate, mueble’, le dice Maripily Rivera a Paulo Quevedo antes de la nominación en ‘La Casa de los Famosos 4’

Maripily Rivera, actriz puertorriqueña, se molestó este jueves 18 de abril, antes de la nominación, con el actor Paulo Quevedo, quien reaccionó cuando ella estaba hablando y a ella no le gustó, por lo que con su característico estilo le dijo: “¡Cállate, mueble!”.

El momento ha sido uno de los más comentados de la noche, ya que muestra de nuevo el carácter de la boricua, quien ha tenido diferencias con varios participantes de la casa.

Maripily Rivera se enfrenta al cuarto Fuego de ‘La Casa de los Famosos 4’

“Estoy tranquila porque tengo un público que él me puso aquí y me voy en el momento en el que el público diga, no que ellos quieran. Me pueden nominar todas las semanas, todas estas últimas semanas porque yo confío en el público y Puerto Rico me ama, me quiere, me adora y me han dado la seguridad de yo estar como estoy y de seguir luchando aquí”, dijo esta noche el ‘Huracán Boricua’, quien se ha convertido en una de las personalidades más fuertes dentro del reality show que transmite la cadena Telemundo.

La famosa estaba segura de que iba a quedar nominada, sobre todo porque considera que el cuarto Fuego la odia. “Viene de Cristina, Patricia y Paulo, el que yo creía que era mi amigo, noo, no”.

Su compatriota le aseguró que nadie tiene odio dentro de la casa. Mientras que el actor mexicano le dijo que todo se trataba de un juego y ahí fue cuando Maripily le dijo que se callara.

“Son tres meses aquí, que es normal que uno se pelee, haga mil cosas. Aquí hay dos que llegaron un mes y no entienden lo que es la convivencia”, afirmó.

Cristina Porta, al escuchar a la boricua, respondió: “Habla de odio la que tiene el odio dentro. Maripily, para mí eres indiferente en esta casa”.

El intercambio entre ambas siguió y la actriz afirmó que la española tiene tanto odio que no se alegró cuando la noche de este miércoles fueron a visitar al actor mexicano sus dos hermanas. “Tiene el corazón negro”, dijo la artista.

La discusión fue subiendo de nivel, entre algunos gritos, y al final, Maripily Rivera dijo que es el público el que decidirá.

