Las fuertes declaraciones de Ana María Canseco acerca de ‘La Casa de los Famosos 4’

Ana María Canseco, recordada presentadora del programa ‘Despierta América’, se ha mostrado bastante conectada con el reality show ‘La Casa de los Famosos 4’, del que recientemente denunció algunas cosas que considera irregular, sobre todo luego de la salida de la modelo colombiana Ariadna Gutiérrez.

Luego de que la ex reina de belleza fuera eliminada, lanzó varios mensajes en su cuenta en X en los que consideró que no fue justa la decisión del lunes.

“Yo no sé qué pensar…. Pero hoy me desconecto Gracias por jugar conmigo….. Ya podría predecir el ganador y no porque actúe bien”, escribió, dando a entender que estaba en desacuerdo con la eliminación de Ariadna Gutiérrez.

Pero esta no ha sido la única declaración que ha dado la mexicana, ya que en otros tuits ha dicho: “Estoy desconectándome del 24/7, que en realidad es 8/7 con tanta censura de ‘La Casa de los Famosos 4’. Ando como cuando quitas el café, ¿quién anda como yo?”.

Ana María Canseco habla de ‘La Casa de los Famosos 4’

También lanzó una pregunta contundente sobre las denuncias que hizo la colombiana dentro del programa: “En estas últimas galas que veo de ‘La Casa de los Famosos 4’ me sorprende mucho que no expongan, enfrenten o pregunten porqué Ari dijo que Lupe la maltrataba emocionalmente, ¿será que este tema ahora está prohibido?”.

En estas últimas galas que veo de #LCDLF4 me sorprende mucho… que no expongan,enfrenten o pregunten porque Ari dijo que Lupe la maltrataba emocionalmente… Será que ese tema ahora está prohibido 🚫? — Ana Maria Canseco 🕊️ (@AnaMariaCanseco) April 16, 2024

Algunos seguidores de Ana María Canseco han reaccionado y por eso han opinado al respecto.

Entre los mensajes que se han leído están: “Bueno, Ana María, ella (Ariadna) está afuera, ahora, si ella tiene las pruebas de un maltrato como ella lo expuso adentro, que haga la denuncia legal, pero con pruebas, porque también existen las demandas por daño moral. No se puede ir por la vida dañando la imagen de nadie por un juego”.

Otras opiniones que han dejado son: “Es más que obvio que le dijeron exactamente que decir, la llamada, lo que le dijo a su cuarto fue de corazón, lo de Lupe fue producción, no tengo pruebas pero tampoco dudas”.

La salida de Ariadna Gutiérrez fue otra de las controversias dentro de ‘La Casa de los Famosos’, ya que su eliminación se dio un día después de que denunciara malas actitudes de Lupillo Rivera.

