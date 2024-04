Ariadna Gutiérrez confirma sus sentimientos por Rodrigo Romeh tras salir de La Casa de los Famosos

Sí, Ariadna Gutiérrez es la 12ava eliminada de La Casa de los Famosos 4 de Telemundo. Su eliminación dejó muchas dudas en el público y una terrible ola de incomodidad no sólo con el reality sino también con la televisora, sobre todo por la difícil convivencia que ésta sostuvo con Lupillo Rivera, luego de que éste decidiera salirse del cuarto tierra.

“Fraude”. Esta es la palabra con la que muchos fanáticos y figuras públicas como “La Jose” -amiga íntima de La Divaza”- califican al reality show más visto de la televisión hispana, después de que Patricia Corcino, Rodrigo Romeh y Maripily Rivera regresarán a la casa, dejando a la colombiana eliminada en esta competencia.

Sí siento mucho amor por él", dijo Ariadna Gutiérrez – reconocida modelo de origen colombiano.

Más allá de cualquier apreciación partidaria que un fan pueda tener, la colombiana ya no compite por los $200,000 dólares y a su salida conversó con Jimena Gállego, conductora del show, en donde fue clara sobre Lupillo Rivera y cómo todo cambió dentro del juego, una vez Paulo Quevedo entró a la casa. Sin embargo, la parte más importante de esta conversación, para muchos, es la referente de Rodrigo Romeh.

La reconocida modelo le dijo a Gállego: “Es uno de los mejores hombres y seres humanos que yo he conocido en mi vida, es un ser demasiado maravilloso”.

También destacó que siente mucho amor por él, aún cuando no se atrevió a hablar sobre una posible relación romántica con él a futuro, más la descartó: “Creo que enamorarse es una palabra muy fuerte, pero sí siento mucho mucho amor por él, porque él siempre estuvo a mi lado, me dio los mejores consejos, siempre estuvo ahí. Si yo me caía él me levantaba”.

Dentro del juego, según Ariadna, Romeh es el jugado más inteligente y humano. Además, confía en que éste sea el mejor estratega que le permita al cuarto tierra llegar verdaderamente a la final.

