Manuel Navarrete asegura que el Canelo Álvarez y Munguía “tienen que darse hasta con la cubeta”

El boxeador profesional mexicano Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete decidió pronunciarse sobre el combate que protagonizarán los mexicanos Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jaime Munguía el próximo 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada; en sus palabras afirmó que ambos pugilistas deberán protagonizar una verdadera guerra en el cuadrilátero ya que es algo que esperan poder ver todos los aficionados del deporte de contacto.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista para Izquierdazo, el peleador mexicano consideró que sus dos compatriotas deberían “darse hasta con la cubeta” debido a lo importante que es este enfrentamiento para el Canelo Álvarez; recordemos que el tapatío expondrá su título de campeón indiscutido de los pesos supermedianos ante Munguía y porque ese tipo de enfrentamientos agresivos es algo que ya se ha vuelto costumbre entre los mexicanos.

“En lo que refiere de pelear entre mexicanos se tienen que dar hasta con la cubeta, porque es como una ley básica de una pelea entre mexicanos. Inconscientemente sabemos que una pelea entre mexicanos son guerras y no es a fuerza, pero creo que para quedar bien tienen que hacerlo”, expresó Navarrete.

Las palabras del Vaquero representan un hecho que se ha convertido en una regla no escrita por parte de los mexicanos debido a que él mismo protagonizó una verdadera batalla campal contra Óscar Valdez y ahora desea ver lo mismo en el enfrentamiento protagonizado por Canelo y Munguía.

“Va a ser una pelea atractiva, el hecho de que sean mexicanos los dos siempre encierra esa como dinámica de que debe haber choque. Yo creo que por ese lado se puede dar una pelea muy agradable”, agregó el pugilista en sus declaraciones.

El Vaquero Navarrete finalizó la entrevista hablando sobre quién tendrá la ventaja en este encuentro al asegurar que los conocimientos del Canelo Álvarez lo convierten en el favorito para hacerse con el triunfo del compromiso.

“Yo creo que la experiencia siempre impone, pienso yo que ayuda un poco más experiencia que un poco más de fortaleza, eso es personal. Sin embargo, yo no sé qué plan traiga Canelo y mucho menos Munguía, sé que son disciplinados los dos, son ejemplos muy buenos de constancia, disciplina, de atención a este deporte y creo que va a terminar por definirse ya entrando el primer round de la pelea, porque sabremos al menos que están preparando cada quien”, resaltó.

“Canelo ha peleado con muchos peleadores, ha peleado en divisiones muy arriba. Munguía va en ascenso en divisiones, creo que por ese lado esa parte puede pesarle a Munguía, esa experiencia. Canelo tan solo que ha peleado con Bivol, que es un peleador muy fuerte, por otro lado Munguía noqueó a Ryder y Canelo no le pudo hacer, son miles de cosas que pueden influir y para decir a alguien (como favorito) no me siento ni siquiera capaz”, concluyó Navarrete.

