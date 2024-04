David Benavídez critica a los organismos del boxeo: “Ganan mucho dinero con Canelo”

El boxeador mexicano David Benavídez no quiere dejar a un lado la polémica vinculada con el también azteca y actual campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, al asegurar que los diversos organismos que rigen el boxeo mundial desean mantener al tapatío contento por la gran cantidad de dinero que ganan en sus combates y este es el principal motivo por el que lo dejan hacer todo lo que desea.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para el podcast FreshAndFit, donde detalló que estos organismos del boxeo mundial reciben el tres por ciento de la bolsa que recibe el peleador en cada uno de sus enfrentamientos; analizó que el tres por ciento de los $40 millones de dólares que acepta por cada uno de sus combates representa una impresionante suma de dinero para sus bolsillos.

“(A Canelo) no le quitan los títulos porque el porcentaje que se llevan los organismos con él es mucho maldito dinero. Ese tres por ciento de los 40 millones de dólares del Canelo, imagínense cuánto dinero es. No quiero hablar mal de los organismos, pero esa es la fría realidad. Ellos ganan más dinero con él, y lo quieren tener contento”, expresó.

David Benavídez habló sobre su deseo de poder confrontar al Canelo para hablar sobre su pelea. Crédito: John Locher | AP

David Benavídez también recordó que él es el retador mandatorio por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y esto que algo que el Canelo debería respetar para poder enfrentarlo en los cuadriláteros; a pesar de esto resaltó que el CMB no lo obliga a pelear o a renunciar a sus títulos de campeón mundial debido a la impresionante suma de dinero que representa para ellos.

“Creo que ya le gané a los primeros cuatro clasificados, y aun así no me dan la pelea. Canelo es el hombre del dinero en este momento. En el boxeo cada cinturón implica que le tienes que pagar la cuota del tres por ciento al organismo. Si tomas el 3 por ciento de los 40 millones que gana el Canelo, eso es mucho dinero. No es lo mismo que el tres por ciento que ganan conmigo. Esa es la única razón por la que creo que él tiene el control, y la única razón por la que le hacen caso”, concluyó.

Recordemos que el Canelo Álvarez se enfrentará el próximo 4 de mayo contra el mexicano Jaime Munguía en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, para exponer su título indiscutido de los pesos supermedianos tras varias semanas de haber trabajado para poder encontrar un rival digno a pesar de la orden del CMB de enfrentar a Benavídez.

Sigue leyendo:

–Ryan García vuelve a atacar a Canelo Álvarez: “Llego a lugares donde él no puede llegar”

–Juan Manuel Márquez lanza crítica contra el Canelo Álvarez: “No puede hacer lo que quiera”

–Entrenador de Pitbull Cruz resalta su crecimiento deportivo: “Hemos innovado”