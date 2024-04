Ryan García se sincera en la previa de su pelea ante Devin Haney: “Me odian porque no me callo la boca”

El próximo sábado 20 de abril Ryan García y Devin Haney se enfrentarán en el Barclays Center de Brooklyn. La pelea definirá al campeón mundial del peso superligero avalado por el Consejo Mundial de Boxeo.

La previa de la pelea se ha calentado por las declaraciones de ambos boxeadores. Quienes han dejado claro que irán con todo al momento de subirse al ring para buscar la victoria en una pelea que promete ser de las mejores del año.

Recientemente García tuvo una entrevista con Dan Canobbio y el pugilista mexico-americano se sinceró sobre sus actitudes y cambió un poco el discurso agresivo que tenía hace un par de semanas en la previa de la pelea ante Haney.

“Soy subestimado. Me odian porque no me callo la boca y sigo hablando, pero voy a seguir haciéndolo pase lo que pase. Al final del día, simplemente me odian” , explicó el boxeador de 25 años y número 5 en el ranking de BoxRec en la categoría ligero.

Ryan García durante un combate ante Javier Fortuna. Crédito: Ringo H.W. Chiu | AP

Ryan García es uno de los clientes estelares de Golden Boy Promotions. Aunque no terminó bien el año, pues perdió por nocaut ante Gervonta Davis, dejando claro que aún y no está listo para las grandes carteleras. Aunque ahora tendrá una nueva oportunidad ante Devin Haney contra el que sale con ligero favoritismo para llevarse la pelea.

“Fui uno de los mejores amateurs. Perdí una pelea contra un tipo que es posiblemente uno de los mejores del mundo Gervonta Davis, y tuvo que perder peso y tuvo que poner en una cláusula de rehidratación”, comentó García durante la entrevista.

Con solo 25 años García va a disputar un título mundial este sábado y el propio boxeador admitió sentirse muy bien físicamente. “Siento que estoy entrando en mi mejor momento. Digo esto por mis ventajas y por cómo puedo hacer que cualquier cosa tenga un mayor alcance. La gente ni siquiera habla sólo de mi boxeo, habla de mi vida. Si camino mal y me graban me voy a hacer viral por alguna razón. Así que creo que ahora soy ese tipo”, cerró García.

