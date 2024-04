Marcus Ornellas le envía un mensaje a Ariadne Díaz y a José Ron tras trabajar juntos

Marcus Ornellas ha demostrado ser un hombre maduro y seguro de sí mismo al no mostrar ningún tipo de malestar ante la colaboración profesional entre Ariadne Díaz y José Ron. Es evidente que confía plenamente en la relación que tiene con la actriz y en la fortaleza de su amor.

Es importante recordar que los actores tienen una relación amistosa y profesional, ya que ambos han trabajado juntos en varias ocasiones y han demostrado ser grandes compañeros en pantalla. Por lo tanto, no hay motivos para desconfiar de su interacción en el set de grabación.

“No, para nada, para nada (siento celos). Nos llevamos muy bien y Ron es un amigo, y no tiene nada que ver una cosa con otra“, manifestó frente a la prensa.

Además, es importante recordar que el pasado es pasado y que las parejas pueden mantener una relación sana y respetuosa incluso después de terminar su romance. Es impresionante que Marcus tenga la madurez y confianza necesarias para apoyar a Ariadne en su carrera y en sus proyectos profesionales, sin dejar que los celos o inseguridades intervengan en su relación.

“Confío en ella y eso es lo más importante, y le auguro el mayor de los éxitos en ese proyecto, que les vaya increíble a todos”, agregó frente a las cámaras.

El enfoque de Ornellas en el bienestar y éxito de su pareja demuestra que tiene una perspectiva positiva y madura sobre las relaciones interpersonales. Es inspirador ver la forma en la felicidad y el éxito de Ariadne Díaz, incluso cuando implica interactuar con un expareja. Sin duda, su apoyo incondicional fortalecerá la relación que tiene con ella y demostrará que el amor puede superar cualquier tipo de obstáculo.

“Incluso ‘Ari’ se ha quejado a veces conmigo de que no soy celoso, soy bastante relajado en ese aspecto. Creo que de eso se trata: como pareja, te complementas con la otra persona. Hay muchos compañeros que son muy celosos y no permiten, me da risa… Que sus parejas cuando están trabajando como actriz o como actor, no puedan dar un beso, a mí se me hace ridículo“, dijo.

