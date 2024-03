Ariadne Díaz muestra fotos de su niñez y acaba con los rumores de una supuesta operación de nariz

Ariadne Díaz ha sido sincera sobre su postura en contra de la cirugía plástica innecesaria y ha expresado en varias ocasiones que está orgullosa de su aspecto tal y como es. A pesar de los rumores y las críticas, la actriz ha mantenido su confianza en sí misma y su belleza natural.

Sin embargo, la mexicana siempre ha negado haberse sometido a alguna intervención quirúrgica para cambiar su aspecto físico, asegurando que su nariz es natural y que nunca se ha hecho nada en ella. Por ello, recientemente compartió varias fotos de cuando era una niña y realmente es poco lo que ha cambiado.

“Aparentemente, ya me había operado la nariz a los 9 años“, fue uno de los mensajes que acompañó una postal colgada en las historias de la red social de la camarita. Los seguidores de Ariadne no tardaron en reaccionar a sus declaraciones y muchos elogiaron su belleza y valentía al enfrentar los rumores con humor y sin miedo al qué dirán.

En una publicación en sus redes sociales, la actriz compartió varias fotos de su infancia, adolescencia y juventud, demostrando que siempre ha tenido la misma apariencia y que no ha recurrido a ninguna intervención quirúrgica para cambiarla.

Díaz continúa destacándose en el mundo de la actuación y ha demostrado que su talento es lo que la hace sobresalir, más allá de su aspecto físico. Su firme postura en contra de la cirugía plástica la ha convertido en un ejemplo a seguir para muchas personas que también prefieren mantener su autenticidad y originalidad.

“Por muchos años no me gustaba mi nariz, porque todo mundo me preguntaba desde muy chiquita si era operada y me generaba mucho conflicto, era de ‘se los juro que no’ y ya cuando uno crece ve que es un halago. Me acuerdo que la primera vez que me preguntaron estaba jugando en la calle afuera de mi casa. Tenía como 10 u 11 años, una vecina me dijo ‘tú tienes la nariz operada’ y yo dije ‘no'”, mencionó en 2020 en Instagram.

Sigue leyendo:

· José Ron rompe el silencio sobre volver a trabajar en una telenovela con su expareja Ariadne Díaz

· Marcus Ornellas opina del trabajo de su pareja Ariadne Díaz junto a su ex José Ron

· Ariadne Díaz envuelta en rumores de un presunto embarazo a sus 38 años y ella lo aclara todo