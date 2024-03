José Ron rompe el silencio sobre volver a trabajar en una telenovela con su expareja Ariadne Díaz

La noticia de una telenovela entre Ariadne Díaz y José Ron ha generado gran expectativa entre los seguidores de ambos actores, quienes no pueden esperar a verlos juntos nuevamente en la pantalla chica. ‘Papás por Convivencia’ contará la historia de dos padres solteros que deciden unir sus familias para convivir en el mismo hogar, lo que dará lugar a divertidas situaciones y conflictos que pondrán a prueba su relación.

El mexicano recientemente sostuvo un encuentro con la prensa y no dudaron en preguntarle lo que piensa en volver a trabajar con su expareja sentimental, mientras que Televisa espectáculos transmitió lo siguiente: “Los dos contentos por el proyecto. Claro, hemos hablado por teléfono, ayer nos vimos en un taller ahí con Benjamín Cano, con los personajes, platicando de cómo vemos la historia, cómo veo yo su personaje, ella al mío”.

El actor no dudó en mostrar una postura madura y profesional explicando que: “Aquí la idea es sumar, poner de nuestra parte. Yo estoy muy emocionado, muy contento de volver a trabajar con ella porque trabajamos hace trece años con La Mujer del Vendaval, pero contento y emocionado”.

Marcus Ornellas opina del trabajo de Ariadne Díaz

La actriz Ariadne Díaz varios años de relación sentimental con Marcus Ornellas, al punto que él se llegó a convertir en el padre de su hijo Diego. Por ello, planteó su posición en el nuevo proyecto televisivo que tiene ella con un ex.

“Cero celoso, Ron es amigo, fuimos vecinos, nada qué ver… La verdad es que nosotros no, somos amigos y a eso nos dedicamos, somos actores. Somos muy relajados y respetamos nuestro trabajo, no pasa nada”, dijo en una entrevista concedida al programa ‘Hoy’.

“El que tenga problemas con esas cosas o no sea actor o que no tenga actor o actriz, porque si no la va a pasar muy mal“, agregó.

La telenovela promete ser un éxito y seguramente marcará un nuevo hito en la carrera de ambos actores. Estamos seguros de que la audiencia disfrutará de esta historia llena de amor, comedia y emociones, que nos recordará por qué Ariadne y José son dos de los actores más queridos y talentosos de la televisión mexicana.

