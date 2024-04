Oleksandr Gvozdyk confirma fecha y lugar de su pelea contra David Benavídez

A pesar de que David Benavídez sigue con el objetivo claro en querer medirse ante Canelo Álvarez por sus cuatro cinturones del peso supermediano. El “Bandera Roja, como suelen apodarle, pasa la página momentáneamente y dentro de muy poco tendrá una nueva pelea para defender su campeonato interino del Consejo Mundial de Boxeo.

El retador será el ucraniano Oleksandr Gvozdyk, quien fue campeón mundial del peso semipesado y ahora debutará en la categoría supermediano para intentar arrebatarle a Benavídez el título interino del peso.

Aunque no hay una confirmación oficial por parte de las promotoras, el propio Gvozdyk reveló la fecha y lugar de la pelea ante Benavídez. “Me dijeron una fecha que les dije antes, el 21 de junio, que está en mi contrato, pero la pelea se mudó a Houston. Todo es legítimo, la pelea ahora será en Houston el 22 de junio”, expresó Gvozdyk, en una entrevista exclusiva con BoxingScene.

David Benavídez durante la pelea ante Francy Ntetu en 2016. Crédito: Gregory Payan | AP

El ucraniano aún no tiene claro porque las promotoras no han anunciado la pelea a pesar de que él ya tiene la confirmación de la fecha y lugar en la que se medirá a David Benavídez en su debut en este nuevo peso.

“Ni se ha anunciado todavía porque todo el mundo ya lo sabe gracias a fuentes internas. No sé qué hacen, quizás quieran anunciar otra pelea antes, por lo que he visto PBC realmente no ha anunciado ninguno de los programas, pero no lo sé”, comentó el pugilista de 37 años.

A Gvozdyk no le molesta que Benavídez tenga la mente puesta en Canelo

A pesar de que David Benavídez tendrá su pelea ante Gvozdyk muy pronto, el boxeador de ascendencia mexicana no deja de tener la mente y ojos puestos en su posibilidad de enfrentar a Canelo. Ante esto, el ucraniano podría sentirse como “plato de segunda mesa”, sin embargo para el experimentado boxeador esto no le moesta en lo absoluto.

“No me importa, realmente afecta cualquier cosa, no afecta el estado de la pelea, ni a mi oponente, ni mi bolsa. Puede que afecte mi ego, pero me siento bien con ello, así que no me importa en absoluto, sólo ponme en fila para una pelea por el título, es lo único que necesito. Toda la televisión y YouTube, que se transmiten en todas partes, no me importa. Mientras tenga mis peleas”, explicó.

“Benavídez es un gran peleador, pero su próxima pelea será conmigo, no contra Canelo. Si yo fuera él, me concentraría en mi próxima pelea, no en Canelo”, sentenció el ucraniano.

