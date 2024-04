Elizabeth Gutiérrez sobre volver a enamorarse: “Estuve con él 20 años, es todo lo que sé”

La revista Hola! compartió una segunda parte de la entrevista de Elizabeth Gutiérrez en donde confirmó su separación con William Levy. En esta segunda entrega la actriz recalca su deseo de recuperar su carrera y de cómo poco a poco va juntando los pedazos que le quedan con el objetivo de ser la mamá que sus hijos necesitan.

Su mayor desafío en este momento, admite, es sobrellevar todo lo que conlleva una separación como la que atraviesa con William Levy. “Creo que en este momento mi prioridad es que mis hijos estén bien, y yo estar bien mental y sentimentalmente”, dice Elizabeth que lo único que quiere es cuidar de su familia.

Ahora, en esta conversación admite que sus hijos en el día a día le enseñan mucho y se han convertido en sus protectores. “Ellos piensan que son los adultos… siempre están cuidando de mí”, comentó la actriz con una sonrisa, pero también reconoce que en medio de toda esta tormenta que atraviesa aún no sabe cuál es la enseñanza que hay detrás.

Sobre retomar su vida amorosa, más adelante, después de todo lo que vivió con William Levy, la actriz afirma tajante que ama la vida de pareja, ama el amor, pero que de momento no está preparada para eso, “ni siquiera he pensado en eso”. En su reflexión interna incluso se le escucha un nudo en la garganta antes de decir: “Estuve con él 20 años, es todo lo que sé”.

“No regresaría”

La relación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez verdaderamente llegó a su final y parece que no hay vuelta atrás y por eso mismo reconoce que ahora lo más importante para ella, como persona e individuo es seguir viendo por ella misma de manera honesta, pero también afirma que aunque no está en su poder, hoy por hoy no está dispuesta a volver con el padre de sus hijos: “Estoy lista para conocerme a mí misma, para caminar y seguir adelante y ver lo que me depara el destino. Soy una mujer de fe. Estoy probando mi fe y estoy en Dios en esta decisión. No fue una decisión fácil. Si me preguntas hoy, te digo que no, no regresaría. Pero yo no soy quien decide”.

“Voy encontrando la mujer que siempre fui. La mucha con sueños, la muchacha que se perdió y no está mal porque mi razón fue el amor. Soy muy privada en estas cosas pero antes de que alguien más decida por mi, cuente algo sobre mi vida, prefiero que lo escuchen de mi boca”, destaca en la entrevista

Entre lágrimas, Elizabeth Gutiérrez admite que abrirse públicamente ha sido muy duro, pero que tuvo que tomar esta decisión para que nadie más contara su historia sin su punto de vista: “Me cuesta muchísimo sentarme aquí, estoy es tan importante y delicado para mi que simplemente estoy siendo lo que siempre fui, transparente. No es una forma de liberarme y soltarme las cadenas”.

“Si puedo inspirar a otras mujeres, me siento humilde. Si en algo puedo ayudar, qué bueno. Pero siempre desde el punto de la sinceridad”, concluyó la actriz.

