El Gordo y la Flaca expone video policial tras altercado entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy

La separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez parece haber llegado a límites insospechados. Hasta hace poco las separaciones y reconciliaciones de la pareja eran comunes, sin embargo ahora parece que se ha llegado a un ciclo sin retorno y lo que antes parecía ser una “familia feliz” con problemas se ha transformado en una verdadera pesadilla, con llamadas a la policía y posible violencia doméstica.

Tras la separación con William Levy, Elizabeth Gutiérrez busca trabajo

El programa de Univision, El Gordo y la Flaca, compartió un video policial en el que se ve cómo tanto Elizabeth como Kaylie quieren entrar a la casa en la que solían vivir junto a William y Christopher con el único objetivo de sacar algunas pertenencias de la menor. Todo se complicó, cuando la hija del actor dijo haber escuchado y haber visto a otra mujer dentro de la casa.

La policía llegó, entró a la casa y aseguraron no haber visto a nadie más dentro del recinto. Previo a la llamada, la menor explicó que su padre la había empujado, para no dejarla entrar a su habitación.

Más allá de cualquier denuncia, aquí aparentemente no pasó nada. Elizabeth indica que ella quería entrar a su casa, a la que fue su casa y la casa de sus hijos, pero que no quería hacerlo si otra mujer estaba ahí. También dijo tener imágenes de la otra mujer en cuestión y quiso mostrarlas, sólo para constatar si los agentes la habían visto o no dentro de la casa. Ellos le aseguraron que aún cuando ella tuviera imágenes todo lo que ella exponía no se acerca, ni por asomo a ser un delito por el cual las autoridades debiesen estar ahí.

Elizabeth Gutiérrez aseguró que no había hablado con William previo a este penoso incidente, porque lo tiene bloqueado, ya que él cree que ella le ha sido infiel y por esta razón la acusa y parece que la ataca verbalmente.

El público del actor está sumamente dividido. Si bien hay muchas personas dándole todo su apoyo al cubano, hay muchas otras personas que están mostrándole su total empatía a la protagonista de “El Fantasma de Elena”.

“Que descaro, metiendo otra mujer en la propia casa de la esposa”, comentó una seguidora, mientras que otra agregó: “Pero si él está con alguien o no, eso ya no le tiene que importar y mucho menos involucrar a su hija en sus problemas, solo se ve una mujer dolida y celosa”.

Lo más triste en medio de todo este drama familiar es ver cómo los hijos de la pareja ya se están viendo totalmente afectados por una situación que ya llegó a temas policiales, con o sin razón aparente.

Sigue Leyendo más de William Levy y Elizabeth Gutiérrez aquí:

· Elizabeth Gutiérrez reaparece en público luego de anunciar que terminó con William Levy

· Filtran la llamada al 911 que hizo en marzo William Levy preocupado por su hija luego de terminar con · Elizabeth Gutiérrez

· William Levy lanza mensaje luego de terminar con Elizabeth Gutiérrez: ‘Tengo mi versión de la historia’