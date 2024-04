Elizabeth Gutiérrez reaparece en público luego de anunciar que terminó con William Levy

La actriz mexicana Elizabeth Gutiérrez reapareció en unos recientes premios, poco tiempo después de que anunciara su separación del actor cubano William Levy.

Con un espectacular vestido, y un delicado peinado, la artista se robó las miradas de los usuarios en redes sociales, pues a pesar del duro momento que atraviesa, se le vio con una cálida sonrisa y un semblante bastante cuidado.

La participación de la famosa fue en los New You Beauty Awards.

Debido a todo el revuelo que ha causado el anuncio de su separación, muchos se emocionaron por verla en este evento.

En las redes sociales se leyeron algunos comentarios al respecto, la mayoría de ellos para darle apoyo: “Siempre impecable, hermosa Eli”, “Bellísima, y lo que le sigue. Ojalá y esté en algún proyecto para película pronto”, “Es una mujer hermosa, elegante, a brillar”, “Es bellísima, muy elegante, que se coma el mundo, solo debe proponérselo”.

Otros expresaron: “Eres bellísima, divina, valiente, elegante, vuela siempre alto y sigue brillando, lo mejor del mundo querida Elizabeth”.

¿Qué pasó con Elizabeth Gutiérrez y William Levy?

Esta semana la actriz dio una entrevista a Hola! USA en la que confirmó que ya terminó su relación con el protagonista de exitosas telenovelas.

“Siempre aposté por mi relación. Amé a William, creo que no es un secreto que fue el amor de mi vida. Como siempre apostaba y quería mostrarnos cómo éramos. O sea, quería… Porque como esos momentos vivimos muchos durante los 20 años que estuvimos juntos”, dijo.

Luego de esto, confirmó que ya no están juntos: “Actualmente, no estamos juntos. Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente. Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz. De eso me enamoré, de su sonrisa… siempre lo quiero ver sonriendo. Pero creo que, no sé, hay cosas que si no cambian, tú tienes que cambiar. Y esa fue la opción que tuve que tomar”.

