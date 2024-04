Óscar de la Hoya critica a Jake Paul y afirma que no se toma el boxeo en serio

El próximo 20 de julio en el AT&T Stadium de Texas se llevará a cabo la pelea entre el youtuber y boxeador Jake Paul y el legendario Mike Tyson. En lo que será una de las exhibiciones más esperadas de todo el año.

Tyson, quien tiene un récord de 50-6 en su carrera, saldrá de su largo receso para subir al ring en Arlington y con 58 años para el momento de la pelea, recordar la epoca dorada en la que noqueaba rivales y ganaba títulos mundiales.

Por su parte Jake Paul es bastante nuevo en esto del boxeo. Inició oficialmente en 2020 y apenas lleva 10 peleas. Nueve de ellas las ganó y registra una derrota. El joven estadounidense es mayormente conocido por crear contenido en internet y por su etapa como actor en serie juveniles. Sin embargo quiere empezar a tomarse de manera formal el boxeo.

Jake Paul en su pelea ante Tyron Woodley. Crédito: AP

El problema es que parece que un gran sector del mundo del boxeo no cree que Paul suba al ring por amor al deporte o con la seriedad de ser un campeón mundial, sino que lo hace por el dinero y el marketing que pueda generar.

Uno de ellos es Óscar de la Hoya, quien recientemente lanzó una crítica a Paul asegurando que no cree que el joven de 27 años se tome muy en serio el boxeo. Aunque inició con un pequeño elogio.

“Me gusta Jake Paul por lo que está haciendo y la atención que atrae al deporte”, inició De la Hoya comentando en The MMA Hour. Aunque seguido del pequeño elogio, criticó la manera en la que Paul lleva su “carrera” de boxeador.

“Jake Paul habla de ser un campeón mundial y de tomárselo en serio. Bueno, esto no es grave. La única crítica que tengo para Jake Paul es que si quieres tomarte el deporte en serio, entonces sigue el camino que toman los campeones del mundo. Así es como te ganas el respeto de los fanáticos de las peleas. No luchar contra Tyson”, explicó el ex campeón mundial.

De la Hoya también aprovechó para lanzar su preocupación sobre Tyson para esta pelea. Pues con 58 años cercanos a cumplir, puede ser un riesgo subir al ring en una pelea de alto calibre y el “Golden Boy” lo dejó saber. “No es un polluelo, eso es seguro“, comentó.

