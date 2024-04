Aleks Syntek enfrenta nueva polémica por arrojar disco de Karol G al inodoro

Aleks Syntek eligió el disco de Karol G para ser tirado al inodoro, lo cual generó una fuerte reacción en las redes sociales. Numerosos usuarios criticaron su actitud y lo acusaron de falta de respeto hacia la artista colombiana. Incluso algunos lo tildaron de machista y misógino por despreciar el trabajo de una mujer.

“No me entra, no me identifico con las canciones. Sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad”, dijo sobre el álbum ‘Mañana será bonito’ durante una entrevista en ‘El pódcast +pedido de Gabo Ramos’.

Ante la polémica, el reconocido cantante no emitió un comunicado para disculparse por sus declaraciones más recientes sobre este género musical, aunque no iba a ser suficiente debido a que no es primera vez que se pronuncia en contra del reguetón.

La situación sigue y el mexicano ha perdido seguidores y colaboraciones a raíz de este incidente. Queda por verse si logrará recuperar la confianza del público y limpiar su imagen tras este desafortunado episodio.

Internautas critican a Aleks Syntek

“No le gustan las cosas de ‘chavos’ pero es un depredador de ellos… a ellos si le “entra'”, “El Synteclados siempre armando polémica”, “Si no te gusta no escuches, pero no hagas eso, en lugar de quedar como lo que sea que quieres aparentar quedas como un grosero patán“, “Que tire la peluca al inodoro y comience primero por tener personalidad, envejece con personalidad y después tomamos tus críticas con seriedad”, “El que le escribe a los menores diciendo que esa música no es de su edad jajaj, pero los niños si?”, fueron algunas de las reacciones en su contra.

Aleks Syntek mostró su desacuerdo con la música de Shakira

“Esta es la Shakira que extrañamos, la que hacía letras bonitas, canciones pop bonitas, pero ya lo nuevo de Shakira no me hace muy feliz“, dijo sobre la otra cantante colombiana, de quien no se siente cómodo por lo que termina escuchando recientemente. Además, en el mes de noviembre dará inicio a una gira que se llama ‘Las mujeres ya no lloran’.

Sigue leyendo:

· Aleks Syntek responde a quienes lo critican por haber salido con su esposa cuando era menor de edad

· Aleks Syntek genera polémica por revelar que conoció a su esposa cuando ella tenía 15 años y él 23

· Aleks Syntek propone multar a establecimientos que pongan reguetón