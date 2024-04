Expareja de Andy Ruiz consigue orden de alejamiento y el boxeador no podrá acercarse en 100 metros

El boxeador Andy Ruiz tiene ya casi dos años sin subir al ring pero no por ello ha dejado de ser noticia, aunque no sean tan buenas, como la que se confirmó este sábado con una orden de alejamiento que un jurado sentenció sobre el pugilista por la cual no se podrá acercar a su expareja Julia Lemus.

Según una exclusiva de TMZ Sports, Lemus fue la ganadora de la batalla judicial que mantuvo desde abril de 2023, por lo que Ruiz no se podrá acercar a menos de 100 metros de distancia ni mantener ningún tipo de contacto con ella.

En la denuncia, que realizó a principios de abril de 2023 la joven aseguraba que el peleador había abusado sexualmente de ella y también la había agredido.

De igual manera Lemus dijo que Ruiz la aterró durante toda la duración de la relación, comenzando cerca de 2016, y que ya para la última etapa hasta en seis ocasiones presuntamente abusó sexualmente de ella.

Además, también dijo que Ruiz en varios momentos la golpeaba bajo una temática “en broma” pero que su acción le traía moretones en sus piernas y brazos, y por último supuestamente Ruiz le habría apuntado con una ametralladora durante su último conflicto en 2023.

Tras todos esos reportes el jurado impuso la sentencia a la cual se sumó que Ruiz no podrá manejar armas de fuego y también fue partícipe de que cumpliera con un programa de terapia de ira por al menos 12 semanas y que la custodia de los dos hijos que comparten en común fuese hacia Lemus, aunque con visitas regulares hacia su padre.

Se espera que la duración de la orden de alejamiento permanezca vigente al menos hasta el 8 de abril de 2027 y en caso de que Ruiz no la acate podría enfrentarse a una condena de cárcel.

Sigue leyendo: