Jomari Goyso revela la causa por la que decide no enseñar públicamente a su pareja sentimental

A lo largo de los años, Jomari Goyso ha sido muy discreto en cuanto a su vida amorosa, evitando hablar públicamente sobre sus relaciones sentimentales. A pesar de ser una figura pública, el estilista y presentador prefiere mantener su vida privada alejada de los reflectores y concentrarse en su trabajo.

“Yo no podría hacer nunca lo que tú haces: mostrar a tus parejas y eso. No. Porque siento que llegaría un momento en que dudaría yo si están por mí o si están por lo que yo les puedo brindar. Y siempre he sido claro con eso. Yo alguna vez en el pasado que me decían ‘¿por qué no me llevas a una alfombra?’. Y yo siempre decía esto ‘tú imagínate que yo soy carpintero, ¿tú quisieras venir conmigo a poner puertas? No. Pues yo voy a trabajar'”, dijo en ‘Desiguales, todos opinamos’.

Aunque en ocasiones ha compartido algunos detalles sobre su vida personal en entrevistas y en sus redes sociales, el experto en moda ha mantenido en secreto la identidad de sus parejas y ha evitado hablar abiertamente sobre su vida amorosa.

A pesar de la curiosidad de sus seguidores, Goyso ha demostrado que prefiere mantener su intimidad protegida y al margen de los medios de comunicación. Su enfoque se centra en su carrera profesional, en su trabajo como estilista y en su participación en programas de televisión.

“Y otra cosa que nunca he querido que mi vida sentimental defina un poco quién soy. Me da mucho miedo que mi imagen se convierta en lo que la gente ‘ay, es lindo, lo quiero ver’. Siempre he querido que cómo yo piense y cómo yo soy es la cosa que la gente quiere ver de mí, así que pasen los años, pase lo que pase, siempre voy a tener eso”, agregó durante la conversación.

Aunque muchos de sus fans desearían conocer más sobre la vida amorosa de Jomari, él ha dejado claro que prefiere mantener esa parte de su vida lejos de los rumores y la especulación mediática. La discreción y la privacidad son valores importantes para él, y los respeta profundamente.

