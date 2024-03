¿Luis Miguel intentó seducir a Elizabeth Gutiérrez?, la esposa de William Levy responde

Elizabeth Gutiérrez visitó la casa de Despierta América y recibió la mañana con la comunidad hispana frente a las pantallas de Univision. Durante la visita convivió con los conductores del show y en un momento dado, mientras conversaban sobre espectáculos Jomari Goyso, el chef Yizus y la actriz mexicana, se abordó el tema de Luis Miguel y las relaciones amorosas de éste.

Video: William Levy se convierte en instructor de manejo para su hija Kailey

La conversación surgió alrededor de las últimas declaraciones que ha realizado la cantante y actriz Mariana Seoane, a quien le preguntaron sobre el famosos intérprete de “La Incondicional”.

Seoane dijo: “No voy a hablar de nada porque él está en una relación, yo estoy en otra… No tengo por qué hablar de eso”. La cantante aseguró que cualquier cosa que haya pasado con el cantante sólo forma parte de su pasado. Ésta también agregó: “Le tengo mucho cariño y guardo los mejores recuerdos de él, porque él llegó a mi vida en un momento donde yo estaba mal emocionalmente y los dos nos ayudamo”.

A raíz de lo anterior el famoso chef de Univision señaló que le impactaba saber sobre todos los romances que el cantante ha tenido a lo largo de su vida. Declaración que Elizabeth acompañó señalando que muchos de estos romances siguen saliendo al día de hoy, según reportó la revista People en Español.

Este comentario despertó el interés de Jomari Goyso, quien no dudó en querer saber si Luis Miguel en algún momento pudo haber posado su interés en Elizabeth Gutiérrez. La pregunta sonrosó a la protagonista de “El Fantasma de Elena”, quien además no dudó en reírse por la misma. Pero sin ningún problema declaró: “No, yo por ahí no pasé”.

Hay que recordar que Elizabeth conoció a William Levy hace muchos años cuando ambos formaron parte del reality “Protagonistas de Telenovelas”, en su segunda temporada la cual se vio en el año 2023, desde entonces empezaron su relación y siguen juntos hasta hoy. Son además padres de dos adolescentes: Christopher y Kailey Levy.

Por esta razón parece imposible que Luis Miguel haya podido tener una oportunidad con Elizabeth, ya que incluso se podría decir que sus caminos nunca se han cruzado. Además, a la mexicana de 44 años no se le conoce ninguna otra relación romántica más que con el padre de sus hijos.

