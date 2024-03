Jomari Goyso le cortó el pelo al chef Yisus de ‘Despierta América’ y muestra el proceso en Instagram

Jomari Goyso, presentador de televisión español, se caracteriza por dar consejos de belleza a los famosos y en esta oportunidad quiso mejorar el estilismo de uno de sus compañeros, el chef Yisus, conocido por su trabajo en el programa ‘Despierta América’, que transmite Univision.

A través de su cuenta en Instagram, el estilista compartió un video en el que se le vio cortar el cabello al venezolano, que es quien pone el toque de sabor a la cocina del espacio matutino de entretenimiento.

“Estamos en discusión”, decía Jomari Goyso a su compañero mientras le iba cortando poco a poco el cabello. Luego se vio cómo le fue dando forma con una tijera hasta que el chef Yisus terminó su peinado con ayuda de un secador.

“Parece otro”, se le escuchó decir en una de las partes del video, para mostrarse feliz por el cambio de su compañero.

En el comentario que subió, su público reaccionó con cientos de mensajes. Algunos de los que se leyeron para él fueron: “Se quitó 20 años”, “Al principio parecía Jimmy Neutron”, “Qué hombre más bello, Dios”, “Mucho mejor”.

Otro escribieron: “Más bello lo pusiste”, “Sii, mucho mejor”, “Mejoró, sí”, “Quedó súper, sí”.

En los últimos días, Jomari Goyso se le ha visto compartir con varios famosos, incluyendo a la conductora de televisión Adamari López, a quien también le hizo un cambio de look.

En un video compartido en Facebook, el español se mostró bastante cercano con la ex de Toni Costa, al punto que hablaron de varias cosas de su vida, incluyendo cómo se proyecta a futuro.

“En España no me veo, no sé por qué, no sé si es porque uno ha visto tantas cosas, tanto mundo y ahora regresar, no sé, no me veo. Cuando voy a España, me encanta, me fascina, pero no”, afirmó Goyso para descartar que se ve en su país natal en unos años.

Además de esto, dijo que le gusta mucho México o Colombia, ya que en los viajes que ha hecho ha conectado con la magia de estas naciones.

