Martín Anselmi criticó el arbitraje tras el posible penal a favor de Cruz Azul

El director técnico de la Máquina de Cruz Azul, Martín Anselmi, se mostró bastante molesto por el resultado obtenido en el partido ante los Rojinegros del Atlas al quedar empatados 2-2 al considerar que se vivió un mal momento por parte del arbitraje encargado de este duelo del torneo Clausura 2024 de la Liga MX que a la larga pudo darles el triunfo ante sus rivales.

Durante la conferencia de prensa posterior al enfrentamiento correspondiente a la Jornada 16, el estratega cementero afirmó que el árbitro principal Luis Enrique Santander tuvo que haber revisado la última jugada del partido al considerar que la misma parecía un penal y esto les pudo haber dado el triunfo y así sumar tres puntos valiosos en la instancia final de la ronda regular del balompié azteca.

“Nosotros somos un equipo que propone, que genera situaciones, que va en búsqueda del arco rival constantemente y eso genera un montón de situaciones dentro del área. Yo sinceramente no pretendo que nadie nos regale nada. A mí no me gusta recibir nada. Lo que es, es, y lo que no es, no es”, dijo Anselmi.

La jugada que menciona Anselmi ocurrió en el tiempo agregado en medio de una jugada de gol en la que el balón quedó dentro del área; en ese momento Rodrigo Huescas buscaba dar media vuelta para poder rematar y fue cuando Idekel Domínguez realizó una barrida para derribarlo y así despejar el esférico para escuchar posteriormente el pitazo final.

“Yo siempre creo en ganar de manera justa. Entonces hay una acción dentro del área en la que creo todo mundo está hablando de un posible penalti. Me parece que lo más lógico era ir a revisar la acción, si no es que no me lo den, y si es, que me lo den. Porque yo busco que sean justos, que no sea nada inventado ni nada regalado. Mínimo es una acción para revisar. Al final tenemos que hacer mejor la liga mexicana”, resaltó el entrenador de Cruz Azul en sus declaraciones.

Con respecto al desempeño del encuentro, Martín Anselmi aseguró que los celestes tuvieron un mejor segundo tiempo para poder generar mayores ocasiones de gol y esto se vio reflejado en el gol del empate marcado por Camilo Cándido en el minuto 71; a pesar de esto resaltó su molestia porque este triunfo les podría haber dado el liderato del torneo Clausura 2024 de la Liga MX al poder empatar con el Club América y el Toluca.

“Es la óptica de cada quien. El no ganar hoy impacta para con nosotros. Hicimos todo para ganar. Hicimos un mal primer tiempo e hicimos un mejor segundo tiempo. Generamos muchas oportunidades de gol y no obtuvimos el resultado que quisimos. Podemos terminar más arriba en la tabla. Hay que ir a jugar y hay que ir a ganar”, concluyó Anselmi.

