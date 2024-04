Fan de Karol G casi pierde la visión de un ojo en un concierto de la cantante

El pasado 13 de abril, Karol G realizó una presentación en Perú como parte de su gira, y aunque la cantante documentó en sus redes sociales que todo le había salido de maravilla, una de sus fans acaba de revelar que sufrió un accidente que provocó que casi pierda la vista.

A través de su cuenta de TikTok, una joven llamada Mayra Salvatierra, asegura que, durante una parte del show de “La Bichota”, una chispa de los fuegos artificiales que se utilizaron al final del espectáculo le cayó en el ojo y, debido a la tardanza para recibir atención médica, asegura que quedó muy lastimada por las quemaduras.

“Ayer la pase súper mal después del concierto de Karol G porque al terminar la presentación soltaron varios pirotécnicos y algo me entró al ojo”, dijo.

“Cuando fui a las carpas de primeros auxilios del lugar y me dijeron que no podían hacer nada, que fuera rápidamente al baño y me enjuagara en el lavadero, pero no había ninguno, por lo que solo me dieron un vaso con agua para lavarme”, aseguró.

Esta fan de Karol G de nombre Mayra Salvatierra cuenta en TikTok que durante el concierto de la Bichota el viernes, al parecer restos de los pirotécnicos del cierre de show le entraron al ojo y aún pidiendo ayuda, no la habría recibido. 1/2 👇🏼 pic.twitter.com/U8wbr3oSyP — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 14, 2024

“Ya cuando llegué a emergencias de un hospital el trato fue horrible, la doctora que me atendió no me quería revisar. Le tuve que insistir y vieron que sí tenía una lesión y me extrajeron un pedazo negro que estaba debajo del párpado”, relató la chica, quien apareció en el clip con un parche en el rostro, el cual deberá utilizar hasta que sane por completo su lesión.

Para finalizar, la joven aseguró que su video no tiene la intención de culpar a Karol G por lo sucedido, sino alertar a las personas que acudan a conciertos para que tengan cuidado y no vaya a pasarles algo como lo que le ocurrió a ella.

Cabe mencionar que por el momento, Karol G no ha hecho algún comentario al respecto.

