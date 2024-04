Karol G “dona” $50 mil dólares para asistir al MET Gala 2024

Para nadie es un secreto que Karol G se encuentra en uno de los momentos más importantes en su amplia trayectoria. Y es que además de ganar su primer Grammy, hace unas semanas, así como ser nombrada Women Of The Year por Billboard Women In Music en marzo pasado, la colombiana debutará en uno de los eventos sociales y de moda más importantes del mundo: el MET Gala 2024.

El nombre de la intérprete de “Tusa” fue incluido entre la variedad de invitados de este año, en donde también se encuentran el puertorriqueño Bad Bunny, la modelo Gigi Hadid, el actor Jared Leto, los cantantes Travis Scott y Nicki Minaj, entre muchas estrellas.

Sin embargo, y lo que quizá muchos no lo sepan, es que la artista sudamericana no asistirá de manera gratuita al famoso evento anual en Nueva York. Y es que teniendo en cuenta el carácter benéfico de la MET Gala, los asistentes, incluyendo a Karol G, han tenido que desembolsar cerca de $50 mil dólares.

Crédito: Mezcalent

El donativo realizado por Karol G, y cada estrella asistente, no es una condicionante para formar parte del magno evento, ya que cada celebridad que pisa la alfombra roja del MET, ha sido seleccionada cuidadosamente por la editora en jefe del Vogue y co organizadora del evento: Anna Wintour.

¿Cuál será la temática del MET Gala 2024?

Llevado a cabo durante los primeros lunes del mes de mayo, el MET Gala tiene la finalidad de obtener fondos para el mismo museo neoyorquino.

Durante cada año, la gala se lleva a cabo bajo una temática en especial que es precedida por la exposición que toma lugar en el MET. En el caso de este año, el tema de la muestra y del desfile será Sleeping Beauties: Reawakening Fashion.

De acuerdo con el mismo museo, el dress code de este año estará enfocado en el Garden Of Time o Jardín del Tiempo, por lo que en su interpretación más literal, un gran número estrellas desfilarán con diversas piezas que representen la futilidad de la belleza y la variabilidad del tiempo a través de flores y la moda imperecedera.

Respecto a los anfitriones de este año, Bad Bunny debutará dentro de este rol luego de aparecer como invitado en ediciones anteriores. Aunado al puertorriqueño, Jennifer López también hará acto de presencia como anfitriona.

Karol G estará en la Met Gala 2024 pic.twitter.com/XPkoIQGG9E — Goku (@Gokuxkarolgg) February 21, 2024

La actriz Zendaya, luego de desfilar en el legendario evento en años anteriores, se convertirá en anfitriona por primera vez, al igual que el actor australiano Chris Hemsworth, quien además de debutar en el MET Gala, también fungirá como anfitrión.

A todos los anteriores, también se unirán Jonathan Anderson, director creativo de Loewe, así como Shou Zi Chew, CEO de TikTok, como presidentes honorarios. El MET Gala 2024 se celebrará el próximo 6 de mayo en las instalaciones del MET.

Continúa leyendo

Karol G es señalada ahora de “copiar”, de manera continua, el estilo de Rosalía

Cantante rusa acusa a Karol G de plagio por el tema “Contigo”

Jennifer López y Bad Bunny serán co anfitriones de la Gala del Met 2024