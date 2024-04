Kimberly Dos Ramos pide no especular sobre William Levy y Elizabeth Gutiérrez

La actriz Kimberly Dos Ramos asegura tener un cariño muy especial por William Levy y Elizabeth Gutierrez, con quienes compartió tiempo atrás mientras grababa la telenovela ‘Vuelve a Mí’, por lo que les manda un mensaje de apoyo ahora que la pareja ha hecho pública su separación en medio de rumores de infidelidad por parte del actor cubano.

“Sí es un proceso difícil. Además de que los quiero mucho, tanto a Elizabeth como a William, la verdad es algo en lo que no puedo opinar porque al final de cuentas no es mi vida, no es mi relación. Les mando un beso enorme, muchas bendiciones y que pase lo mejor para ustedes, los quiero mucho”, dijo.

La venezolana señala que sus amigos viven un proceso complicado y más siendo figuras públicas, por lo que pide al público y los medios de comunicación que dejen de hacer tantas especulaciones para que la pareja pueda aclarar de la mejor forma su situación.

“Ser figura pública no es fácil, que la gente sepa de nuestras relaciones es bien difícil, ponernos en los zapatos de ellos dos es importante y más porque se especula tanto, se habla tanto, pero la realidad la tienen ellos, son los que viven esa relación, así que aquí lo importante es no especular tanto, no hablar tanto y más cuando hay niños de por medio”, aseguró.

“Lo importante es que ambos sean felices y que se pueda aclarar esta situación, dejarlos un poco en ese proceso, que es de ellos”.

La protagonista de la telenovela ‘Vivir de Amor’ (TelevisaUnivision) asistió al festejo por el fin de grabaciones del melodrama, donde explicó estar agradecida de tener la oportunidad de olvidarse de las villanas para dar vida a una mujer de buenos sentimientos.

“Vengo de realizar muchas villanas que me encantan, me fascinan, pero salir de la zona de confort y aceptar este reto de ser una mujer tan noble como ‘Angelli’ me ha llenado de mucha gratificación”.

“He aprendido mucho y siento que definitivamente los personajes te escogen y tenía que llegar a mi vida este personaje, una mujer noble, de sacarme de esos sentimientos tan fuertes de las villanas me urgía, la verdad. No sabía que me hacía tanta falta un personaje así”.

