Maripily Rivera se enfrenta a Paulo Quevedo en ‘La Casa de los Famosos 4’

Maripily Rivera se enfrentó una vez más a Paulo Quevedo, pero ahora en un momento de tensión, ya que ocurrió a horas de la eliminación en ‘La Casa de los Famosos 4’, reality show que atraviesa su etapa cumbre, pues en unas semanas se conocerá al ganador del premio de $200.000 dólares.

En la mañana de este lunes, luego de una intensa gala, la boricua iba cruzando por el patio de la casa, cuando el actor mexicano le preguntó si estaba haciendo las maletas, pues considera que ella es quien saldrá eliminada de la competencia.

Con su característico temple, el ‘Huracán Boricua’ le contestó sin piedad: “Sí, empaqué, pero dejé ropa ahí, porque como regreso”.

Los “Fogateros” dicen: “Tranquila que te empacamos las cosas para que se vayas por ahí pa’ bajo” ESPECÍFICAMENTE LA REPRESENTANTE DE VALORES 🤡



La verdad que esa baja’ de escalera cada vez será más ÉPICA 🥵🙊 #TeamMaripily #TeamHuracanBoricua HAY QUE DEJÁRSELA CAER A ESTA GENTE… pic.twitter.com/4BLt7SjDI2 — Maripily (@maripilyrivera) April 22, 2024

Paulo Quevedo le contestó: “Ah, pero esa te la mandan” y el intercambio siguió cuando Maripily le replicó: “No, pero si no tú me la recoges la maleta, primero te vas tú antes que yo”.

El artista se rió con Cristina Porta y Patricia Corcino, quienes también se han convertido desde hace semanas en fuertes oponentes de la actriz.

“Ella no se va a quedar así, ella va a venir para acá, ella está pensando lo que va a decir”, aseguró la presentadora de televisión.

Maripily Rivera, de las participantes más fuertes en ‘La Casa de los Famosos 4’

No quedan dudas de que la actriz puertorriqueña es una de las más mediáticas de esta temporada en el reality show. No solo por su forma de decir las cosas, que a algunos no les gusta porque consideran que es grosera, pero otros aplauden porque creen que se muestra tal cual es.

Lo cierto es que esta personalidad arrolladora ha hecho que varios habitantes vayan en su contra y por ende el público tenga que votar masivamente para que se mantenga en la competencia.

Este lunes se verá nuevamente qué tanto apoyo tiene Maripily, pues el resultado dirá, si continuará o no, en ‘La Casa de los Famosos’.

