Cata Domínguez sueña con regresar a Cruz Azul: “Depende de la directiva”

El futbolista Julio César ‘Cata’ Domínguez reveló que le gustaría tener una última etapa como jugador dentro de la Máquina de Cruz Azul en la Liga MX debido a que lo considera como el equipo de sus amores por haber pasado gran parte de su carrera en sus filas; aunque reconoció que está consciente de que dicha decisión es algo que solo puede tomar la directiva cementera al analizar las mejores opciones y refuerzos para el torneo Apertura 2024.

Durante una entrevista ofrecida para Mediotiempo el jugador detalló que desea poder formar nuevamente parte de la defensa del cuadro celeste y así apoyarlos a poder conquistar el título de campeón del balompié azteca y recordó los buenos momentos que vivió en los 15 años que jugó con ellos antes de firmar con otros equipos como el Atlético San Luis.

“Yo siempre he dicho que sí (quiero volver a Cruz Azul), obviamente no depende de mí, depende de la directiva, de los que estén ahí, obviamente, como lo dije en su momento, estuve 15 años, quise retirarme ahí, pero lamentablemente terminó mi ciclo. Todavía sigo jugando y ya dependerá de la directiva si me hace regresar o no, pero por el momento estoy agradecido con el Atlético de San Luis”, afirmó el jugador.

A pesar de su salida del club el Cata Domínguez sigue bastante inmerso en el universo de la Máquina de Cruz Azul y recientemente participó en el partido de exjugadores que fue organizado por César Delgado como parte de un último homenaje a esta leyenda azteca.

“Esperemos que sí, todavía no me retiro, pero estoy tranquilo por todo el trabajo que hice durante tantos años, pero eso ya vendrá después”, detalló el Cata Domínguez al destacar que le gustaría emular otro duelo como ese por lo emocionante que fue para él poder compartir con tantas figuras de Cruz Azul.

Para finalizar, el canterano de los celestes aseguró que en caso de no poder regresar a la organización como jugador, le gustaría probar suerte como director técnico debido a que ya tiene la carrera como entrenador e incluso realizó un curso de administración en la institución de Johan Cruyff para poder tener el mejor espectro deportivo posible dentro de la Liga MX.

“Muy bien por Chelito, por lo ídolo que fue en Cruz Azul, yo de joven lo admiraba, agradecerle a Dios por la amistad que nos brindamos y hasta ahorita seguimos en contacto. Pisar cancha otra vez con él y con algunos excompañeros me pone feliz. Creo que es su momento, su despedida y agradecerle a las personas que vinieron”, finalizó.

Sigue leyendo:

–André Jardine afirma que aplicará una estrategia diferente ante Pachuca

–Beñat San José lamentó no haber derrotado a Cruz Azul en la jornada 16 del Clausura

–Martín Anselmi criticó el arbitraje tras el posible penal a favor de Cruz Azul