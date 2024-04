Fabio Capello con polémica opinión: “Cristiano es un grandísimo jugador, pero no es genial como Messi”

Uno de los DT más exitosos en el mundo del fútbol, el italiano Fabio Capello dijo presente en Madrid para la Gala de los Premios Laureus.

El emblemático evento llevado a cabo este lunes en el Palacio de Cibeles, Madrid, sirvió de excusa para volver a sumergirlo en una dicotomía de la cual ya ha expresado su favoritismo por Lionel Messi sobre Cristiano Ronaldo.

En esta oportunidad, Capello brindó una declaración sobre la diferencia que tienen los futbolistas del Inter Miami y Al Nassr, respectivamente, según se apreció en un video publicado por el diario español AS: “(Cristiano) es un grandísimo jugador, ganó títulos, Balón de Oro, pero como he dicho antes… No es genial, como ha sido Messi”.

“Si tu me hablas de Cristiano Ronaldo y de Messi, voy a decirte Messi. Ronaldo es un gran goleador, patea, sabe hacer todo, pero no es genio. Muy simple”, sentenció en la capital de España.

Vale destacar, Fabio Capello no coincidió con CR7 en el Real Madrid, aunque estuvo muy cerca de hacerlo.

El italiano de 77 años blanqueó tiempo atrás que la Casa Blanca lo tuvo en carpeta para dirigir al Bicho antes de que se concreten las negociaciones con José Mourinho a mitad de 2010. En sus dos etapas por el club blanco, se llevó las Ligas de España 1996-97 y 2006-07.

La asistencia de Capello al evento enmarcó uno de los días más especiales de la actividad deportiva en el año. Uno de los principales ganadores fue el número 1 del mundo en el tenis, Novak Djokovic, como el Deportista del Año, venciendo a Lionel Messi, Erling Haaland y Max Verstappen, entre otros nominados.

Seguir leyendo:

“Fue el que más problemas causó”, Fabio Capello reveló las malas conductas de Ronaldo en el Real Madrid

Fabio Capello ataca a Cristiano Ronaldo: “Él se buscó su actual situación”

Fabio Capello sobre Lionel Messi: “Me sorprendió lo que hizo en el último partido”