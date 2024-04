Fabio Copello disminuye a Cristiano Ronaldo: “Es un gran jugador, pero no ha sido tan grande como Messi”

El histórico futbolista y entrenador italiano, Fabio Copello, se ha consagrado como uno de los mejores estrategas durante la década de 1990 y los 2000 que lo han convertido en un verdadero conocedor del balompié mundial al momento de analizar el desempeño de los mejores jugadores del planeta en la actualidad; ahora sorprendió a todos sus seguidores y del deporte en general al unirse a la discusión sobre quien es mejor entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Durante la conferencia de prensa en la que participó previo a los Premios Laureus Madrid 2024 aprovechó la oportunidad para analizar lo que será la Eurocopa de Alemania 2024 y además habló sobre los jugadores que para él se encuentran en la élite dentro de la historia, teniendo como uno de los más importantes al astro argentino que conquistó la Copa Mundial de la FIFA en Qatar 2022.

Estas declaraciones las realizó Copello luego de ser cuestionado sobre el rendimiento de la joven promesa del FC Barcelona Lamine Yamal y si consideraba que podría llegar a ser tan bueno como Lionel Messi al tener un estilo de juego bastante similar al del máximo ganador histórico del Balón de Oro.

“Yo encontré a Messi en el Gamper y a los 20-25 minutos de partido me acerqué a Rijkaard y le pedí que me lo prestara esta temporada. Era un genio. Lamine tiene mucha calidad y es muy interesante, pero no será un genio. Messi, Pelé y Maradona eran los genios”, aseguró Fabio Copello en sus declaraciones ante los medios de comunicación.

En sus palabras dejó por fuera al astro portugués del Al-Nassr Cristiano Ronaldo a pesar de la impresionante carrera que ha tenido en diferentes equipos del viejo continente y los múltiples premios individuales que ha conseguido; el estratega italiano afirmó que Ronaldo es un importante jugador para el fútbol pero que no logra alcanzar el nivel mostrado por Messi.

“Es un grandísimo jugador, ganó títulos, balones de oro… pero como he dicho antes, no ha sido tan genial como Messi. Ronaldo es un gran goleador y sabe hacer de todo, pero no es un genio. Hablando de genios, se me ha olvidado uno que también podría entrar: Ronaldo el Gordo”, resaltó el entrenador.

Para finalizar, Copello decidió mostrar su rechazo por la polémica registrada en LaLiga de España tras el gol fantasma registrado por el propio Lamine Yamal y consideró que esta es una grave falta para los directivos del torneo español por no invertir en la tecnología para apoyar en esta clase de acontecimientos.

“Hablando del fútbol español y del Clásico: ¿Cómo es posible que no tenga tecnología de gol?”, concluyó.

