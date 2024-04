Raúl Araiza se sinceró y contó el motivo por el que le puso fin a su relación sentimental

Según Raúl Araiza, la ruptura con Katalina García se dio de manera amistosa y en buenos términos. Ambos llegaron a la conclusión de que tenían visiones diferentes sobre el futuro de la relación y que era mejor separarse para evitar conflictos. El presentador también mencionó que guardará un buen recuerdo de su exnovia y le deseó lo mejor en su camino.

“Los procesos son difíciles, pero aquí no fue ni por ella ni por mí. Siempre ha habido mucho amor, pero las circunstancias de la vida son distintas. Yo empecé una serie y no tenía ni un minuto, y las relaciones requieren tiempo y detalles, sobre todo estar”, dijo frente a los medios de comunicación.

A pesar de la tristeza que puede conllevar una ruptura, Raúl se mostró optimista sobre el futuro y aseguró que está enfocado en seguir adelante y disfrutar de su vida. Agradeció el apoyo de sus seguidores y amigos durante este momento difícil y aseguró que seguirá trabajando en proyectos profesionales que lo mantengan ocupado y feliz.

“No tengo más que estar agradecido con Katalina porque fue una mujer importantísima en mi vida. Siempre la voy a querer. Es una persona a la que a veces te encuentras a destiempo y duele más”, agregó durante el interrogatorio.

Araiza destacó la importancia de la comunicación y el respeto en una relación, y recalcó que es mejor ser honesto y sincero en cuanto a los sentimientos que mantener una relación que no va a ningún lado. Aunque la separación pueda ser dolorosa, es importante tomar decisiones que nos permitan crecer y ser felices.

“El lado positivo es que me faltaba tiempo para mí, para hacer lo que yo quiera, en vez de andarme presionando y andar quedando mal. Pero también el amor es dejar ir y decir: ‘No te voy a hacer perder tu tiempo’. Creo que me toca estar solo un tiempo lo más que pueda. No necesito pareja, me encanta estar solo”, mencionó frente a la prensa.

