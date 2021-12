Raúl Araiza rejuvence gracias a su novia, la actriz Margarita Vega quien es 20 años más joven que él

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Raúl Araiza asegura estar en un gran momento de su vida a nivel personal y todo se debe al romance que mantiene con la actriz Margarita Vega, quien es 20 años más joven, y de donde obtiene el tónico de la juventud.

“Pues, ¡ahí está el ‘colágeno’, mi hermano, ese es el secreto! A ella (Mara) ya la tengo toda chupadita“, dice entre risas.

“No, la verdad es que Mara ha sido una relación en el mejor momento de mi vida. Estoy disfrutando mucho mi vida, sí se me nota, porque mucha gente me lo dice. Yo no me doy cuenta por qué se me nota contento, no es que haya estado infeliz, pero bueno, hay momentos”.

El actor fue el padrino en la inauguración del “Valentina Beauty Salón”, donde tuvo la experiencia que de usar bótox en el rostro. “Me trato de cuidar la alimentación, y de esto, me he puesto el suero que me puso Karen; sí me he puesto botox dos veces, pero no me agarra“, dice el también actor.

“Y pues, yo no me imaginé que iba a causar tanta conmoción, pero es que sí se veía feo; pero ya después ya agarró y en la noche ya estaba bien. Es normal: ‘la belleza duele’, dicen”.

Además, el conductor de “Hoy” reafirma su apoyo a Galilea Montijo, ahora que ha sido relacionada con Arturo Beltrán Leyva, líder del narcotráfico.

“No es un secreto la hermandad que hay entre Gali y yo, hemos estado siempre en las buenas y en las malas, estas no son malas para ella, simplemente se le han juntado cosas como se me han juntado a mí.

“Muchas cosas no son reales, muchas cosas se tienen que aclarar y otras como le digo ‘¿por qué te enganchas?, si tu prestigio es lo que habla por ti’. Ella está tranquila, dentro de que la vieron pues (llorando), de repente se cargan como cualquiera de nosotros, pero fuera de eso ella está alegre”.

