Belinda le habría tenido temor a Christian Nodal y difunden un video

En el video se puede ver a Belinda visiblemente nerviosa, mirándolo constantemente y mostrando gestos de incomodidad, mientras Christian Nodal se queda parado a su lado. Sin embargo, él se mantiene en silencio hasta que el reportero se acerca a preguntarle sobre su carrera musical, muchos usuarios en redes sociales han interpretado la actitud de la cantante como un indicio de que en ese momento ella estaba sintiendo miedo o desagrado ante la presencia de su pareja.

Esto ha reavivado la controversia en torno a la relación de la también actriz y Nodal, la cual fue muy mediática y estuvo llena de altibajos. A pesar de que ambos se han mantenido en silencio respecto a los motivos de su ruptura, muchos seguidores han especulado sobre las posibles razones que llevaron a la pareja a separarse.

Por su parte, la cantante ha afirmado en varias ocasiones que ‘Cactus’ es una canción muy personal para ella, en la que expresa sus sentimientos y emociones durante su relación con Christian. Aunque no menciona explícitamente a su exnovio en la letra de la canción, muchos han interpretado las letras como una respuesta a las controversias y rumores que rodearon a la pareja.

En medio de toda esta polémica, Belinda ha continuado concentrándose en su carrera musical, demostrando una vez más su talento y versatilidad en cada proyecto en el que se embarca. Mientras tanto, el intérprete del regional mexicano también ha seguido cosechando éxitos en la industria de la música regional mexicana, manteniéndose como uno de los artistas más destacados en su género.

A pesar de todo lo que ha sucedido, parece que los dos han seguido adelante con sus vidas y carreras, cada uno por su lado. Aunque su relación quedó en el pasado, el impacto que tuvo en ambos sigue generando interés y especulaciones entre sus seguidores.

“Nodal no soportaba el brillo de Belinda”, “Nodal es como el príncipe Carlos. Escogieron a una mujer hermosa y no soportaron el brillo”, “Belinda lo opacaba, les puede gustar o no, pero las cámaras la buscaban a ella”, “La cara de ella al ver a Nodal fue un poema”, “El abuso emocional y psicológico a menudo genera miedo y manipulación”, “Nodal tampoco se notaba cómodo con ella”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en la publicación.

