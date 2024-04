Lucerito Mijares responde a cómo reacciona por las opiniones negativas de su orientación sexual

Lucerito Mijares respondió con tranquilidad a las preguntas de los reporteros y afirmó que es heterosexual y que se siente muy segura de su orientación sexual. Aseguró que respeta a todas las personas, sin importar sus gustos, y que no le afectan los rumores que circulan en las redes sociales.

“Me da exactamente igual (los rumores) porque sé que no es verdad“, dijo frente al micrófono de ‘Venga La Alegría’ y otros medios de comunicación.

La joven de 19 años también aprovechó la oportunidad para hablar sobre su pasión por la música y el teatro, y expresó su emoción por estar presente en un evento tan especial como las 200 representaciones de ‘The Mago Wizz’. Lucerito Mijares demostró una vez más su madurez y su capacidad para lidiar con la atención mediática que rodea a su familia.

“Yo amo a los hombres, he estado enamorada de muchos hombres, respeto a las mujeres, respeto a los hombres, pero es como si me dicen que me voy a quedar pelona, pues no”, agregó durante el encuentro con los reporteros que asistieron al lugar.

Mijares dejó claro que se siente feliz siendo quien es y que no le importan los comentarios malintencionados que puedan surgir. Su actitud positiva y su confianza en sí misma son ejemplos a seguir para muchas personas que se enfrentan a la presión de la fama y la exposición mediática.

“Me muerdo las uñas… la verdad estoy terrible en ese aspecto femenino. Incluso, cada vez que llego al cine me dice: ‘Hola, bienvenido’… (Me lo dicen) porque a veces me pongo gorras… (no me incomoda) me da mucha risa“, dijo.

Además, destacó que se encuentra enfocada en su carrera como cantante y actriz, y no se deja afectar por los comentarios negativos o las críticas que puedan surgir en las redes sociales o en los medios de comunicación. En cuanto a su relación con su madre Lucero, Lucerito señaló que tienen una excelente comunicación y un gran apoyo mutuo en todo momento, por lo que reconoció el talento y la trayectoria de su progenitora.

