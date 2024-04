Nasser Al-Khelaifi preguntó a Joan Laporta “cuándo van a parar la estúpida idea de la Superliga”

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG y de la Asociación Europea de Clubes (ECA), reveló recientemente que durante un encuentro con el presidente del Barcelona, Joan Laporta, le preguntó cuándo iban a abandonar la “estúpida idea de la Superliga”.

“Para mí, la Superliga no existe. La Liga de Campeones es la mejor competición de clubes del mundo. Ellos la están jugando, nos hemos enfrentado en cuartos. Confío en que la paren pronto, porque no tiene sentido. Siempre he dicho que la puerta para volver está abierta”, afirmó Al-Khelaifi en declaraciones recogidas por EFE durante la reunión del Consejo de la ECA en Madrid, en el estadio Wanda Metropolitano.

El presidente del PSG se mostró “orgulloso de la unidad de los clubes” de la asociación, que cuenta con 610 miembros.

Al-Khelaifi también destacó la presencia de dos miembros españoles en el Consejo de la ECA y opinó que “la liga española y sus clubes son muy importantes” para la asociación. Expresó su esperanza de que los conflictos en España se resuelvan pronto, ya que “todo el mundo va a salir perjudicado” de lo contrario, y que “será bueno para el fútbol europeo” que haya unidad entre las partes interesadas en el fútbol español.

El juicio de la Superliga quedó visto para sentencia el pasado 14 de marzo, después de que se celebrase la vista oral en el Juzgado número 17 de lo Mercantil de Madrid.

