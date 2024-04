Proyecto de ley que permitirá a maestros portar armas de fuego, pasará al gobernador de Tennessee para su firma

Los legisladores de Tennessee aprobaron un proyecto de ley, el cual permite que los maestros y otros miembros del personal de escuelas K-12 porten en las aulas armas de fuego. De ser aprobado el proyecto, quienes porten las armas deberán tener una capacitación para poder tener las pistolas en las aulas.

Tanto los legisladores como los defensores debatieron sobre la aprobación del proyecto durante más de dos horas, y los legisladores discutieron sobre si la medida era o no necesaria, antes de aprobar finalmente el proyecto de ley. El proyecto de ley finalmente fue aprobado por 68-28-2.

Necesitarán cumplir con algunos requerimientos

Si la iniciativa se convierte en ley, entonces se requerirá que las personas de las escuelas que porten las armas necesitarán recibir una capacitación de 40 horas, someterse a una verificación de antecedentes, pasar una evaluación psicológica, entre otros, y además, cuenten con la aprobación de los funcionarios escolares.

No obstante, los padres de los alumnos y la mayoría de los demás empleados de la escuela no serían notificados. El proyecto de ley , presentado por el republicano de Cookeville Ryan Williams, permitiría a los profesores portar armas de fuego ocultas en el campus si cumplen los requisitos.

Si el gobernador lo firma se convierte en ley

El proyecto de ley, previamente aprobado por el Senado estatal, pasará ahora al gobernador republicano, Bill Lee para su firma. Cabe destacar que el gobernador Lee puede vetar la iniciativa, o firmarlo, también esperar 10 días, para después convertirse en ley.

Este proyecto de ley en Tennessee surge después de un tiroteo en una escuela de Nashville, el cual dejó a tres estudiantes y tres miembros del personal muertos; esto sucedió hace poco más de un año.

“No pongan en riesgo la vida de nuestros niños”

La medida ha sufrido la crítica de muchos políticos demócratas y de algunos republicanos.

“Les pido que no pongan en riesgo la vida de nuestros niños poniendo más y más armas en las escuelas“, dijo el senador estatal demócrata London Lamar, según The New York Times durante un debate este mes.

Por su parte, el senador estatal republicano Ken Yager apuntó que esta medida no busca “disparar a un estudiante, sino protegerlo de un tirador activo cuyo único propósito es entrar a esa escuela y matar gente”.

Otros estados del país han tomado medidas similares después de sufrir tiroteos escolares con múltiples víctimas.

Con información de EFE

Sigue leyendo: