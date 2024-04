William Levy habló y acepta que cometió errores y dice que Elizabeth Gutiérrez también tuvo

William Levy afirmó que está en un momento de su vida en el que prefiere enfocarse en su familia y en su carrera profesional, dejando de lado las polémicas y los chismes. Agradeció el interés de la conductora por querer conocer su versión de los hechos, pero reiteró que prefiere no ahondar en detalles sobre su vida tras su separación con Elizabeth Gutiérrez.

Sin embargo, la conductora Ana María Alvarado de ‘Sale El Sol’ logró sostener una conversación con el actor de raíces cubanas, momento en el que él aprovechó para aclarar ciertos puntos de todo lo que se viene rumorando tras la entrevista que ella ofreció a ‘HOLA! AMÉRICAS’.

“Hablé casi una hora con él, muy amable. Me dijo, ‘puedes comentar que hablé contigo, pero no voy a dar entrevistas ni a ti, ni a nadie porque no quiero que por estar enojado, llegar a hablar mal de la madre de mis hijos'”, mencionó la presentadora de televisión durante una nueva emisión del espacio televisivo.

El actor también expresó su deseo de que se respete la privacidad de su expareja y madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez, así como la de sus pequeños. Aclaró que, aunque pueda haber diferencias entre ellos, siempre primará el respeto y el bienestar de su familia.

“Reconozco haber cometido muchos errores a lo largo de 20 años, pero es una relación de dos, ella también cometió sus errores… Muchas cosas no se han dicho públicamente. Ustedes saben solo una parte. Y ahora solo lo que ella ha dicho”, dijo sobre las cosas que llegaron a suceder durante todo el tiempo que estuvieron juntos.

Levy agradeció a sus fans por el apoyo y la comprensión que le brindan en cada paso que da, reafirmando su compromiso de seguir trabajando duro para ofrecerles lo mejor de sí mismo en cada proyecto en el que se embarque.

“Por mis hijos, porque es la madre de mis hijos, no voy a decir nada y me aguantaré los ataques“, finalizó diciendo Levy en la conversación que él sostuvo con Ana María.

